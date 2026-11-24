دبي - الإمارات اليوم

علّلت محكمة التحكيم الرياضي «كاس» قرارها بإلغاء حكم لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بأن حكم المباراة، الكونغولي جان جاك ندالا، لم يعلن توقيفها بشكل نهائي، بل أمر باستئناف اللعب عقب مغادرة لاعبين من المنتخب السنغالي أرضية الملعب احتجاجاً على ركلة الجزاء المحتسبة لمصلحة المنتخب المغربي.

وأوضحت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء بالإجماع، أن الحكم لم يرتكب أي خطأ قانوني عندما قرر استئناف المواجهة بعد الأحداث التي شهدتها دقائقها الأخيرة، معتبرة أن مقتضيات لوائح «كاف» المتعلقة بالهزيمة بالانسحاب كانت ستصبح قابلة للتطبيق في حال إعلان الحكم التوقيف النهائي للمباراة، وهو ما لم يحدث.

واستندت «كاس» في تعليلها إلى وقائع المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة المغربية الرباط يوم 18 يناير الماضي، وانتهت بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية، رغم مغادرة عدد من لاعبيه أرضية الملعب لنحو 15 دقيقة احتجاجاً على ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة المنتخب المغربي، قبل عودتهم لاستكمال المواجهة.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» قد قررت، في 17 مارس الماضي، اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً بالانسحاب بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، استناداً إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا، اللتين تمنعان مغادرة أرضية الملعب قبل نهاية المباراة دون إذن الحكم.

غير أن محكمة التحكيم الرياضي اعتبرت أن تطبيق هذه المقتضيات يرتبط بإعلان الحكم التوقيف النهائي للمباراة، وهو ما لم يحدث في النهائي، بعدما قرر استئناف اللعب واستكمال المواجهة. وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف»، وأعادت اعتماد نتيجة المباراة التي انتهت بفوز السنغال بهدف دون رد.