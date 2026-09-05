16 لاعباً في قائمة منتخب كرة القدم المصغرة

يُشارك منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة، في كأس أمم آسيا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، التي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر الجاري.

وأعلنت لجنة كرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد اختيار 16 لاعباً ضمن قائمة المنتخب، بعد مراحل إعداد استمرت 60 يوماً خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن البعثة ستغادر إلى جاكرتا 11 سبتمبر الجاري.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف اللعبة رئيس البعثة، عبدالله حسن الدرمكي، إن المنتخب أمام مرحلة جديدة من المشاركات الخارجية في منافسة مؤهلة إلى مونديال 2027، بطموحات كبيرة لبلوغ النهائيات، وتعزيز تطوّر اللعبة، ورفع مستويات اللاعبين تتويجاً لنجاح المنافسات المحلية الماضية.