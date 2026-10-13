«نتفليكس» تحصل على حقوق بث كأس العالم 2030

أعلنت منصة «نتفليكس»، اليوم الثلاثاء، حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030 في إسبانيا وأندورا، في خطوة تعزز توسعها في نقل الأحداث الرياضية الكبرى، إذ ستعرض جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات مباشرة عبر منصتها.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الاتفاق يتضمن إتاحة مباراة واحدة مجاناً في كل يوم من أيام المباريات بإسبانيا، إلى جانب توفير حزمة من اللقاءات لإحدى القنوات التلفزيونية الوطنية المفتوحة، تشمل جميع مباريات المنتخب الإسباني ومواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

وأضافت أن تفاصيل الشراكة مع القناة التي ستتولى بث المباريات المجانية ستُعلن في وقت لاحق، بما يضمن وصول البطولة إلى شريحة واسعة من الجماهير.

وتعتزم «نتفليكس» تقديم تغطية متكاملة للمونديال، تشمل برامج تحليلية قبل المباريات وخلال الاستراحة وبعد نهايتها، إضافة إلى ملخصات يومية ومحتوى خاص يواكب الاستعدادات للبطولة.

ويأتي الاتفاق امتداداً لتعاون المنصة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما حصلت سابقاً على حقوق بث نسختي 2027 و2031 من كأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة وكندا.

وتقام نسخة 2030، التي تصادف الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم، بتنظيم مشترك بين إسبانيا والمغرب والبرتغال، فيما تستضيف الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على إقامة النسخة الأولى من البطولة عام 1930.

ولم تكشف «نتفليكس» عن القيمة المالية للاتفاق، الذي يمثل توسعاً جديداً في حضور منصات البث الرقمي ضمن سوق حقوق نقل البطولات الرياضية العالمية.