حكومة عجمان تعلن تفاصيل برنامج "صيفنا سعادة"

أعلنت حكومة عجمان عن تفاصيل البرنامج الصيفي للعام الرابع على التوالي تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ويبدأ من 17 الشهر الحالي ويستمر حتى 17 أغسطس المقبل تحت شعار "صيفنا سعادة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي خاص عقد في "مركز عجمان اكس" بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبرنامج الصيفي ونائبه علي الشامسي وراشد الغملاسي ممثل وزارة تنمية المجتمع وعبد العزيز عبد الله المشرف العام على البرنامج الصيفي.

ويحظى البرنامج الصيفي باهتمام متزايد من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على النسخ الثلاثة الماضية والتي حققت نجاحاً باهراً، كما يجد تفاعلاً كبيراً من فئات المجتمع وتفاعل كبير من الأسر والشباب مع البرامج المقررة في النسخة الرابعة.

وقدم أحمد الرئيسي الشكر للجميع بمناسبة الإعلان عن برنامج النسخة الرابعة، وخص بالشكر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي على رعايته الكريمة والتي كان لها الأثر الكبير فيما تحقق من نجاحات في السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً ان رعاية سموه تمثل أساس النجاح والدافع لجميع أعضاء فريق العمل، كما أثنى على تعاون جميع الدوائر الحكومية في عجمان بما يفيد أهداف البرنامج الصيفي الذي ينقسم على 4 محاور أساسية، وقال ان النسخة الرابعة تشهد تنوعا من الفعاليات وسيكون من بين الجديد فيها، بعض المراكز الصيفية مثل المركز الخاص بالفتيات للفئة العمرية من 12 إلى 16 سنة، وكذلك مركز الشباب من 12 إلى 16 سنة، وبعض البرامج التي تقام في مركز مصفوت وهي فعاليات ترفيهية ورياضية.