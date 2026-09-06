«سياحة عجمان» تطلق برنامجاً لتحفيز النمو السياحي واستقطاب الزوار

اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان جولتها الترويجية في الهند، والتي شملت كلاً من مومباي وتشيناي وحيدر آباد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور عجمان في الأسواق السياحية الدولية، وتوطيد جسور التعاون مع قطاع السفر والسياحة في الهند. وأفادت الدائرة بأنه وفي إطار تحويل الشراكات إلى فرص نمو ملموسة، فقد أطلقت خلال الجولة برنامج «شريك عجمان» لحوافز النمو السياحي، الهادف إلى دعم شركاء قطاع السفر وتشجيعهم على زيادة الحملات الترويجية للإمارة، بما يسهم في تعزيز الحجوزات واستقطاب مزيد من الزوار، وترسيخ مكانة عجمان وجهة سياحية جاذبة في السوق الهندية.

وقال مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، محمود خليل الهاشمي: «أكدت جولتنا في الهند أهمية هذه السوق ضمن استراتيجيتنا لتنويع أسواقنا السياحية، كما أتاحت لنا فرصة مهمة للتواصل المباشر مع شركائنا وفهم احتياجاتهم، وبحث فرص جديدة للتعاون بغية تصميم تجارب وبرامج سياحية أكثر تنافسية وجاذبية». وأضاف: «من خلال برنامج (شريك عجمان)، فإننا ننتقل بخطوة جديدة من الترويج إلى التحفيز، ونعزّز دور شركائنا كجزء أساسي من رحلة نمو عجمان السياحية».