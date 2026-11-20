أعلنت غرفة عجمان تنظيم النسخة الرابعة من معرض عجمان للامتياز التجاري «الفرنشايز 2026»، بمشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، في مقر منظومة «ثرا للاستثمار وريادة الأعمال – ثرا هب».

ويُقام المعرض بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز، تحت شعار «لآفاق أوسع»، ويستهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين، وتعريفهم بفرص الاستثمار والتوسع من خلال نظام الامتياز التجاري، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المحلية للوصول إلى أسواق جديدة.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، سعود عبدالله سعيد النعيمي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، إن النسخة الرابعة تشهد مشاركة علامات تجارية تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الأغذية والصحة والتعليم والرياضة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن المعرض يوفر فرصاً للتواصل بين أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين وبحث الشراكات الجديدة.

وأضاف أن نظام الامتياز التجاري يتيح لرواد الأعمال الدخول في مشروعات تستند إلى نماذج عمل قائمة، كما يمنح العلامات التجارية المحلية فرصة للتوسع، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030 ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمار.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرنشايز، ماهر طارش العليلي، إن الامتياز التجاري يمثل أحد مسارات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في تحفيز الاستثمارات وتوسيع انتشار العلامات التجارية.

وأضاف أن تطوير القطاع يتطلب تعزيز معرفة أصحاب الأعمال بحقوق الامتياز والتزاماتهم، ورفع كفاءة التشغيل والجودة، وتوفير الخبرات والحوكمة والشراكات اللازمة لتحويل العلامات التجارية المحلية إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.

من جهتها، أوضحت رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، جميلة النعيمي، أن البرنامج المصاحب يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية للتعريف بمفاهيم الامتياز التجاري وآليات الحصول على حقوقه، واستعراض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات في القطاع.

ويشمل البرنامج ورشة بعنوان «مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري»، وجلسة بعنوان «تمويل الامتياز التجاري.. البنوك والصناديق والبرامج الحكومية»، إلى جانب برنامج «Franchise Tank»، الذي يتيح استعراض العلامات التجارية ومناقشة مدى جاهزيتها للنمو والتوسع.

ويشارك في المعرض 10 جهات وشركات داعمة ومتخصصة في قطاع الامتياز التجاري والخدمات المرتبطة به، تشمل الاستشارات الفنية والمالية والخدمات القانونية وحماية الملكية الفكرية والتمويل والتسويق والحلول التقنية.

وأكدت مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أمل البلوشي، حرص المكتب على دعم الفعاليات الاقتصادية المتخصصة إعلامياً وإبراز فرصها الاستثمارية، فيما قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف عجمان، وليد توفيق، إن المصرف يدعم المبادرات التي تستهدف تمكين رواد الأعمال والمستثمرين، مشيراً إلى أهمية توفير الحلول التمويلية والاستشارات المالية للمشروعات العاملة بنظام الامتياز التجاري.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، في مقر «ثرا هب» بعجمان.