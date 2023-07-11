«قرة عين» يتوج بكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في إسبانيا

فاز الجواد «قرة عين» بكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة (قوائم)، وذلك على مضمار «سان سيباستيان» في العاصمة الإسبانية مدريد، كما توج «إليدور» و«ديامنتيد اتركسينتا» بكأسي «الوثبة ستاليونز» أول من أمس، على مضمار مدينة تاجلياكوزو في مقاطعة «لاكويلا ـ ابروتسو» الإيطالية، برعاية النسخة الـ15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وشهد سباق كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، مشاركة ست خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وتفوق الجواد «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بفارق 3.75 أطوال عن أقرب منافسيه، مسجلاً 1:44:66 دقيقة. وحل في المركز الثاني الجواد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب وقيادة ميير، وجاء في المركز الثالث «جراح عذبة» لـ«عذبة للسباقات» بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة آر سوسا. وأحرز «إليدور» لكلوديا دي كاباريلا، بإشراف ماسيميليانو ناردوزي، وقيادة جيرمانو مرسيللي، لقب السباق الأول على جائزة كأس «الوثبة ستاليونز» جوادا لاجارا، للخيول بعمر ثلاث سنوات لمسافة 1350 متراً، والبالغة جائزته 6050 يورو، على مضمار «تاجلياكوزو» الإيطالي متفوقاً بفارق خمسة أطوال ومسجلاً 1:37:50 دقيقة. من جانبه حقق «ديامنتيد اتركسينتا» لميرو الفيرو، بقيادة المدرب ماسيميليانو ناردوزي، والفارس جيرمانو مارسيلي، الثنائية، بتفوقه على أقرب منافسيه بفارق أربعة أطوال في السباق الثاني على كأس «الوثبة ستاليونز» سيتا ديل ميسكو للخيول في عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 6050 يورو، وسجل البطل 1:40:20 دقيقة.