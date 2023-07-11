الرمس يتعاقد مع المدرب المواطن معتز عبدالله

تعاقد نادي الرمس مع المدرب المواطن معتز عبدالله لقيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

ووقع معتز عبدالله العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي سالم سلطان بن ثاني الدرمكي، وعدد من مسؤولي النادي.

ويعد الرمس رابع نادٍ يدربه المدرب معتز، بعدما قاد فريق «غلف إف سي» إلى الفوز بدرع دوري الدرجة الثانية في الموسم 2021-2022، بينما درّب فريق الجزيرة الحمراء في الموسم الماضي، ولم يكمل مسيرته بعد اعتذاره لظروف خاصة، وقيادته تدريب فريق البطائح في آخر ثلاث جولات من دوري أدنوك للمحترفين، ونجاحه معه بقيادة الفريق للبقاء موسماً جديداً.