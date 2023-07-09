حتا يدعم صفوفه بـ 3 صفقات في 24 ساعة

أكمل نادي حتا، ثلاث صفقات خلال الـ24 ساعة الماضية، لدعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، استعداداً لخوض الموسم الكروي المقبل 2023-2024، العائد فيه «الإعصار» إلى دوري (أدنوك للمحترفين).

وجاءت أبرز صفقات حتا في الساعات الماضية، بالتعاقد مع الجناح جمال معروف (31 عاماً)، النجم السابق لأندية العين والشارقة والنصر، والقادم من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر، وجاءت مكملة على صعيد اللاعبين المواطنين بالتعاقد مع منصور البلوشي (32 عاماً)، على صعيد مركز لاعب الارتكاز في صفقة انتقال حر، بعد تجارب ناجحة للبلوشي مع دبا الفجيرة، واتحاد كلباء.

كما أبرم «الإعصار» صفقة التعاقد مع الفنزويلي أنخيل ليزاما (20 عاماً)، جناح مينيروس الفنزويلي، ولاعب منتخب فنزويلا للشباب، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين.

ويدخل حتا موسمه الجديد بتغييرات عدة، شملت الجهاز الفني، بعد رحيل المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر عن الفريق، بعد قيادته «الإعصار» الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى، والصعود به بنجاح إلى المحترفين، بالتعاقد مع الصربي زيلكو ماركوف، لقيادة الجهاز الفني للفريق.

وسجل حتا حضوراً مميزاً في سوق الانتقالات الصيفية على صعيد المحترفين الأجانب، بإبرام إدارة النادي منذ مطلع الشهر الجاري، التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب، أبرزهم الألماني ألكسندر ميركل (31 عاماً)، القادم من نادي غازي عنتاب التركي، ويمتلك خبرات احترافية واسعة بالوجود في العديد من الأندية الأوروبية والخليجية، أبرزها «إي سي ميلان» و«جنوى» و«أودينيزي» في الدوري الإيطالي، وواتفورد الإنجليزي، والفيصلي السعودي، قبل التوجه للدوري التركي.

وجاءت صفقة الألماني مكملة لتعاقد «الإعصار» مع المدافع السلوفاكي فيرنون دي ماركو (30 عاماً)، المولود في الأرجنتين، وفضل اللعب مع منتخب سلوفاكيا، ويمتلك تجربة احترافية مع نادي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، الذي انضم إليه عام 2017، قبل أن يعيره النادي إلى «ليغب وزنان» البولندي حتى 2019، ومن ثم العودة إلى ناديه في خطوة سمحت له في تمثيل منتخب سلوفاكيا الأول في ست مباريات منذ عام 2021.

وتمكن «الإعصار» من التعاقد مع المدافع البلجيكي دينو أرسلاناجيتش (30 عاماً)، لاعب فريق غوزتيبي التركي، بعد لفت دينو أنظار اتحاد جدة في الفترة السابقة، وكان أحد الأسماء التي تم ترشيحها للعب مع «نمور» جدة.

كما اتجهت شركة كرة القدم في النادي، هذا الشهر، لتجديد ثقتها بالمغربي أيمن رشوق (22 عاماً)، المقيد ضمن فئة اللاعب المقيم.

معسكر صربيا لمدة 20 يوماً

تستضيف صربيا المعسكر الخارجي لفريق حتا، المقررة انطلاقته 14 يوليو الجاري، ويمتد 20 يوماً، في برنامج إعداد شامل، يتخلله خوض خمس تجارب ودية، قبل العودة إلى الدولة لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لضربة بداية دوري (أدنوك) للمحترفين، الذي يدشنه «الإعصار» في 18 أغسطس المقبل بلقاء مضيفه فريق خورفكان.