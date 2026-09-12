خاميس رودريجيز يعود إلى كولومبيا من بوابة أتلتيكو ناسيونال

​أعلن أتلتيكو ناسيونال المنافس في الدوري ‌الكولومبي ​لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم خاميس رودريجيز في صفقة انتقال مجانية، ليعود بذلك للعب في مسقط رأسه للمرة الأولى منذ مغادرته ⁠وهو شاب.

ووقّع رودريجيز (35 عاماً)، الذي لعب أخيراً في صفوف مينيسوتا يونايتد المنافس في الدوري الأميركي، عقداً ‌يمتد حتى 30 يونيو 2027. وسيكون الفريق الكولومبي هو النادي 14 ‌في مسيرة رودريجيز التي قادته للعب ‌في 12 دولة.

وغادر رودريجيز كولومبيا ‌في عام 2008 ‌عندما كان عمره 16 عاماً، للانضمام إلى بانفيلد ​الأرجنتيني، قبل ‌أن يلعب ​لفترات مع ناديي بورتو ⁠وموناكو. وسطع نجمه في كأس العالم 2014، إذ حصد جائزة الحذاء الذهبي، ​بعدما ⁠سجل ⁠ستة أهداف في البطولة، من بينها هدف رائع بتسديدة مباشرة أمام أوروغواي، ⁠قبل أن ينضم إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو (87.02 مليون دولار).

ويُعدُّ ‌رودريجيز أحد أشهر لاعبي كولومبيا.