الوصل يدخل مرحلة الجد في سلوفينيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى سلوفينيا، أمس، لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد، ليدخل «الإمبراطور» مرحلة الجد والجزء الأهم من تحضيرات الفريق للموسم المقبل. ويأمل الفريق أن يبدأ مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، حيث تبلغ فترة المعسكر 24 يوماً، ويشتمل على خوض عدد من المباريات الودية مع فرق متفاوتة القوة والمستوى، يتم الترتيب لها بالتزامن مع وجود الفريق في المعسكر. وحسم الوصل العديد من الملفات المهمة بالتعاقد مع مدرب جديد، إلى جانب جزء كبير من التعاقدات بضم نيكولاس خيمينيز وأليكسيس بيريز ودانيال بيدروز وهاريس سيفيروفيتش، واستعاد خدمات نجم المنتخب الوطني كايو كانيدو من العين، كما وقع الثنائي الشاب عصام عتيق ومحمد بوزيري للمرة الأولى عقوداً احترافية مع الفريق الأول، في المقابل، جددت شركة الكرة عقود كل من الإيفواري أداما ديالو وعبدالرحمن صالح والمغربي سفيان بوفتيني والأرجنتيني بوبليتي.