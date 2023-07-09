الكونغولي كيبانو يوافق على الانضمام إلى الجزيرة

أكدت وسائل إعلام بريطانية أن الكونغولي نيسكينز كيبانو، وافق على الانضمام إلى صفوف الجزيرة بداية من الموسم المقبل، لافتة إلى أنه سينتقل إلى «فخر أبوظبي» في صفقة انتقال حر.

وقالت صحيفة «فوتبول إنسايدر» إنه عقب أيام قليلة من انتهاء عقد كيبانو مع فولهام الإنجليزي سيبدأ الدولي الكونغولي مرحلة جديدة بانتقاله إلى الجزيرة الإماراتي، بعدما تلقى عرضاً جيداً ووافق عليه لينتقل إلى الفريق من دون مقابل.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً توصل إلى اتفاق مع «فخر أبوظبي» على الشروط الشخصية في العقد لينضم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقالت إن لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية أمضى سبع سنوات في كرافن كوتيدج، بعد انضمامه إلى فولهام في 2016، إذ إنه خلال الفترة التي قضاها مع النادي اللندني شارك كيبانو وقدم مستويات لافتة، وأسهم في تتويج فولهام بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2021-2022 وعودة الفريق إلى «البريميرليغ».

وأضافت أن كيبانو سيغادر فولهام بعدما شارك في 160 مباراة مع الفريق، سجل 24 هدفاً وصنع 18 هدفاً، بينما خلال المواسم السبعة التي أمضاها مع النادي غادر صفوفه معاراً لمدة ثلاثة أشهر إلى ميدلسبرة في النصف الثاني من موسم 2020-2021.

ونشأ الدولي الكونغولي في فرق الناشئين بنادي باريس سان جيرمان منذ 2009، ولعب معاراً إلى كاين الفرنسي في 2012، قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي في 2013، ولعب مع ناديي شارلروا وجينك، بينما استقر في صفوف فولهام منذ 2016.

أما على المستوى الدولي شارك كيبانو في 35 مباراة مع منتخب بلاده وأحرز ستة أهداف، إذ إن أبرز مشاركاته كانت في كأس أمم إفريقيا 2015 و2017 وخاض أربع مباريات وأحرز هدفاً، كما لعب سبع مباريات في تصفيات كأس العالم وأحرز هدفين.

يذكر أن الجزيرة أعلن عدم تجديد عقد كل من الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوش كوسانوفيتش، كما رحل العراقي أيمن حسين، عقب انتهاء عقده مع الفريق، بينما يضم في صفوفه حالياً الروماني فلورين تاناسي، والمغربي أشرف بن شرقي، ويسعى إلى التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب.

من جهة أخرى، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، أمس، إلى المعسكر الخارجي الذي يقام في مدينة باد غوغينغ الألمانية، استعداداً للموسم الجديد، إذ سيخوض «فخر أبوظبي» خمس مباريات ودية لتجهيز الفريق قبل العودة إلى أبوظبي في 30 يوليو الجاري.

وأنهى اللاعبون الفحوص الطبية خلال المرحة الأولى، بينما ستستمر فترة المعسكر 22 يوماً يتخللها خوض خمس مباريات متدرجة المستويات أمام أندية سيتم الكشف عنها في الفترة المقبلة، قبل أن يعود «فخر أبوظبي» لخوض المرحلة الثالثة قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي سيبدأ فيه مشواره بمواجهة النصر في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بينما يلتقي مع بني ياس في الجولة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

• 160 مباراة خاضها كيبانو مع فولهام الإنجليزي، سجل 24 هدفاً وصنع 18.