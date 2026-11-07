توخل يستدعي شقيق بيلينغهام لمنتخب إنجلترا.. ويستبعد بالمر

استدعى المدرب الألماني توماس توخل للمرة الأولى جوب بيلينغهام، شقيق جود نجم ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف المنتخب الإنجليزي، أمس، فيما استبعد كول بالمر رغم مستواه الجيد مع تشيلسي، لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وينضم لاعب الوسط جوب بيلينغهام (21 عاماً) إلى شقيقه الأكبر تحت ألوان «الأسود الثلاثة»، بعد بداية موسم ناجحة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ويُعدّ جوش كينغ (19 عاماً) لاعب وسط فولهام، الوجه الجديد الآخر الذي استدعاه توخل لمعسكر نوفمبر، استعداداً لمواجهة كرواتيا، الخميس 12 الشهر الجاري، قبل لقاء إسبانيا بعد ثلاثة أيام في مدريد.

ويعرف توخل لاعب الوسط كينغ بعدما استعان به خلال التحضيرات لكأس العالم 2026، شأنه شأن الشاب ريو نغوموها (18 عاماً) جناح ليفربول الذي عاد إلى التشكيلة للمباراتين المقبلتين.

كما يعود الظهير الأيمن جيد سبنس (إنتر الإيطالي) إلى المنتخب بعد غيابه عن المعسكر الأخير بسبب الإصابة، على غرار لاعب الوسط ديكلان رايس، في حين يغيب بوكايو ساكا زميله في أرسنال.

ويغيب أيضاً مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بسبب الإصابة.

في المقابل، يبدو أن استبعاد كول بالمر جاء بقرار فني من المدرب، في مركز صانع الألعاب الهجومي الذي يشهد منافسة قوية جداً بوجود جود بيلينغهام ومورغان روجرز ومورغان غيبس وايت.

وبعد خسارة على أرضه أمام إسبانيا 2-3، حقق المنتخب الإنجليزي ثلاثة انتصارات توالياً من دون أن تهتز شباكه أمام تشيكيا مرتين وكرواتيا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

ويكفي هاري كاين، المتوج بالكرة الذهبية، وزملاءه حصد نقطة واحدة من المباراتين المقبلتين لبلوغ الدور ربع النهائي.. وهنا التشكيلة:

- حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، جيسون ستيل (برايتون)، جيمس ترافورد (ليدز).

- المدافعون: ألكسندر أرنولد (ريال مدريد)، جاراد برانثوايت (إيفرتون)، مارك غيهي (مانشستر سيتي)، لويس هال (نيوكاسل)، إزري كونسا (أرسنال)، جاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، جيد سبنس (إنتر الإيطالي)، بن وايت (أرسنال).

- لاعبو الوسط: إليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، جوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، جود بيلينغهام (ريال مدريد)، جيمس غارنر (إيفرتون)، جوش كينغ (فولهام)، مايلز لويس-سكيلي وديكلان رايس (أرسنال).

- المهاجمون: دومينيك كالفرت-لوين (ليدز)، إيبيريتشي إيزي (أرسنال)، مورغان غيبس-وايت (نوتنغهام فورست)، أنتوني غوردون (برشلونة)، هاري كاين (بايرن ميونيخ)، ريو نغوموها (ليفربول)، مورغان روجرز (تشلسي).