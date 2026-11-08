الأول في تاريخ الدوري الأميركي.. ميسي يحصد «الحذاء الذهبي» لموسمين متتاليين

أصبح ليونيل ميسي، لاعب ​إنتر ميامي، أول لاعب يفوز بجائزة ‌"الحذاء الذهبي" في الدوري الأميركي لكرة القدم في موسمين متتاليين.

وجاء إعلان الدوري الأميركي ​فوز ميسي بالجائزة، أمس ​السبت، وهو اليوم الأخير من الموسم ⁠العادي.

وسجّل ميسي ​26 هدفاً في 31 مباراة وهو أعلى ​رصيد في الدوري، تلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفاً، بينما سجّل ​سام سوريدج لاعب ناشفيل 21 ​هدفاً.

وأحرز النجم الأرجنتيني في الموسم السابق 29 هدفاً، ليصبح ‌ثاني ⁠لاعب في تاريخ الدوري يسجل 25 هدفاً على الأقل في موسمين متتاليين.