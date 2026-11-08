الأول في تاريخ الدوري الأميركي.. ميسي يحصد «الحذاء الذهبي» لموسمين متتاليين
أصبح ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، أول لاعب يفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" في الدوري الأميركي لكرة القدم في موسمين متتاليين.
وجاء إعلان الدوري الأميركي فوز ميسي بالجائزة، أمس السبت، وهو اليوم الأخير من الموسم العادي.
وسجّل ميسي 26 هدفاً في 31 مباراة وهو أعلى رصيد في الدوري، تلاه بيتار موسى مهاجم فريق دالاس بواقع 22 هدفاً، بينما سجّل سام سوريدج لاعب ناشفيل 21 هدفاً.
وأحرز النجم الأرجنتيني في الموسم السابق 29 هدفاً، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ الدوري يسجل 25 هدفاً على الأقل في موسمين متتاليين.
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