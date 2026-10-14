تصرف بطريقة غير لائقة.. الاتحاد الإنجليزي يعاقب المدرب الإسباني أربيلوا

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها 25 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار) على المدرب الإسباني لفولهام ألفارو أربيلوا، لقوله إن الحكام "لن يسمحوا لمانشستر يونايتد بالخسارة".

وأدلى أربيلوا بهذه التصريحات عقب تعادل فولهام مع مانشستر يونايتد 1-1 في الدوري الإنكليزي الممتاز على ملعب "كرايفن كوتيدج" في سبتمبر.

وسجل البرازيلي ماتيوس كونيا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 89.

كما تلقى أربيلوا الذي أقر بالمخالفة الموجهة إليه، تحذيرا بسبب تعليقاته لأنه "تصرف بطريقة غير لائقة من خلال الإدلاء بتصريحات في مقابلة بعد المباراة توحي بوجود تحيز وتشكك في نزاهة أحد حكام المباراة"، وفق ما أفاد الاتحاد.

ويقبع فولهام حاليا في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط من مبارياته الست الأولى.