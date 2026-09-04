ريال مدريد يبحث عن انتصار رابع أمام «بيتيس»

يسعى فريق ريال مدريد إلى مواصلة بدايته المثالية للموسم، عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس، اليوم، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريقين، وإن اختلف هدف كلّ منهما.

ويدخل ريال مدريد المباراة بحثاً عن انتصار رابع على التوالي، يمنحه فرصة الانفراد بالصدارة مؤقتاً، قبل مباراة برشلونة أمام مضيفه بلنسية، بعد غد، بينما يحاول بيتيس استعادة توازنه قبل أيام قليلة من بدء مشواره في دوري أبطال أوروبا.

ويبدو ريال مدريد في وضع أكثر استقراراً بعد حصد تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى وتسجيل 10 أهداف، في بداية ناجحة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في ولايته الثانية مع النادي.

وبعد الفوز الصعب (2-1) على إسبانيول في الجولة الافتتاحية، فرض ريال تفوقه الهجومي أمام ريال سوسيداد وملقة، وسجل أربعة أهداف في كل مباراة، ليقدم مؤشرات إلى امتلاكه خيارات هجومية متعددة، في ظل وجود كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وبيلينغهام وأردا جولر.

ولا يقتصر ما يلفت في بداية ريال مدريد على عدد الأهداف، بل على قدرته على إيجاد الحلول من أكثر من مصدر، ما يضع دفاع بيتيس أمام مهمة معقدة، خصوصاً بعد الصورة التي ظهر عليها في الخسارة (2-5) أمام ليفانتي في الجولة الماضية.

وبدأ بيتيس الموسم بانتصارين متتاليين، على ريال سوسيداد وبلنسية، لكنه فقد توازنه أمام ليفانتي بعدما تقدم مرتين قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، وهي مشكلة لا يستطيع المدرب مانويل بيليجريني تجاهلها أمام منافس يملك قوة هجومية أكبر.

ومع ذلك، لن يدخل بيتيس المباراة مستسلماً أمام ضيفه، إذ يمتلك سجلاً جيداً في مواجهاته الأخيرة مع ريال مدريد على ملعبه، بعدما تجنب الخسارة في آخر أربع مباريات بين الفريقين، بينها التعادل (1-1) في أبريل الماضي بهدف في الوقت بدل الضائع، كما أن الفريق سجل في آخر 11 مباراة له بالدوري، ما يمنحه فرصة حقيقية لاستغلال أي مساحات يتركها ريال مدريد، خصوصاً إذا اندفع الضيوف بحثاً عن هدف مبكر.

وتزداد أهمية المباراة بالنسبة لبيتيس بسبب اقتراب ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا منذ 21 عاماً، حيث سيواجه ليل الفرنسي الثلاثاء المقبل.

أما ريال مدريد، فيسعى إلى استثمار الزخم الحالي وتوسيع الفارق مؤقتاً مع برشلونة، مع استمرار الحاجة إلى إدارة الغيابات التي تطال رودريجو وفيرلان ميندي وراؤول أسينسيو وتياجو بيتارتش، بينما لايزال إيدر ميليتاو بعيداً عن العودة.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على أتلتيك بلباو، غداً، في مواجهة يسعى خلالها الفريق المدريدي للحفاظ على بدايته القوية، بينما يأمل أصحاب الأرض في تأكيد تحسن مستواهم بعد الفوز على سيلتا فيجو (2-صفر) في الجولة الماضية. ويحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد سبع نقاط بعد ثلاث مباريات من دون هزيمة.