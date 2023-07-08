28 هدفاً في افتتاح بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية

شهد اليوم الأول من منافسات النسخة السادسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم إثارة كبيرة وغزارة في الأهداف، في البطولة التي تقام برعاية سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان ويستضيفها مركز كواترو الرياضي خلال الفترة من 7 ابى 13 يوليو الجاري للفئات السنة تحت 12 سنة والتي يشارك فيها 6 فرق وفئة تحت 14 سنة والتي يشارك فيها عدد 8 أكاديميات من مختلف الدول الخليجية

انطلقت مباريات اليوم اليوم بإجراء 6 مباريات وكانت ضربة البداية لفئة تحت 12 سنة حيث التقى الاكاديمية الأرجنتينية من الإمارات (المستضيف) ضد اكاديمية سبورتي الكويتيه وانتهت بفوز كبير للمستضيف بلغ 9 اهداف مقابل هدف وحيد لاكاديمية سبورتي ونال لاعب الاكاديمية الارجنيتية راشد المري جائزة افضل لاعب في المباراة بعد تسجيله "سوبر هاتريك".

وفي المباراة الثانية لنفس الفئة نجح فريق سفنتين فور الكويتي من الفوز على حامل اللقب فريق أكاديمية سبورت فور أوول بنتيجة 4-1 في مباراة قوية من جانب الفريق الكويتي ونال أحمد عبدالرحمن من أكاديمية سفنتين فور جائزة أفضل لاعب في ثاني فئة مباريات 12 سنة.

وفي فئة 14 سنة فاز فريق الأكاديمية الأرجنتينية بثلاثية نظيفة على اكاديمية انوار الانبار من العراق في مباراة تألق فيها حمزة خليل من الأكاديمية الأرجنتينية وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى لفئة 14 سنة وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريق أكاديمية القصيم السعودي مع اكاديمية المواهب الكويتية نجح ممثل المملكة العربية السعودية بالفوز ستة أهداف على الفريق الكويتي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة وحصل نجم القصيم عبدالمجيد الحربي على جائزة نجم مباراة بعد تألقه اللافت في ثاني مباريات فئة 14 سنة.

وفي ثالث مباريات هذه الفئة فاز حامل اللقب فريق أكاديمية طموح أوليه البحريني على اكاديمية العطار الرياضية من جمهورية العراق بهدفين نظيفين في مباراة قوية بين الطرفين وتم اختيار لاعب طموح أوليه البحريني إياد مصطفى نجما لهذه المباراة.

في المقابل فاز أكاديمية سمارت من سلطنة عمان على فريق أكاديمية سفنتين فور الكويتي بهدفين دون ردفي مباراة قوية من جانب الطرفين ونال اللاعب العماني غيث علي جائزة نجم مباراة.