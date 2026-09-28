أحمد قاسم: «أسود الرافدين» كان واثقاً من الفوز على الكويت في الوقت القاتل

أعرب لاعب منتخب العراق أحمد قاسم عن سعادته بالفوز المثير على الكويت 3-2، في الجولة الثانية من بطولة «خليجي 27»، مؤكداً أن «أسود الرافدين» حافظ على ثقته بقدرته على تحقيق الانتصار، ولم يفقد الأمل رغم السيناريو الدرامي الذي شهدته المباراة، وتقلب النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.

وقال أحمد قاسم لـ«الإمارات اليوم» إن منتخب العراق استحق الفوز، موضحاً: «كانت لدينا ثقة كبيرة بتحقيق الفوز، ولم نشعر باليأس، رغم تعادل منتخب الكويت وتسجيله الهدف الثاني في الوقت القاتل. كنا نؤمن بقدرتنا على العودة وتحقيق الانتصار، وواصلنا اللعب والقتال حتى النهاية، ونجحنا في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «قدمنا مباراة كبيرة، لكن الشوط الأول لم يعجبني على المستوى الشخصي، لأن الكرة لم تصل إليّ كثيراً، ولم أتمكن من المشاركة بالصورة التي كنت أريدها، ولكن المدرب أجرى تعديلات في الشوط الثاني، وأسهمت هذه التعديلات في منحي حرية أكبر داخل الملعب، وهو ما ساعدني على اللعب بصورة أفضل، كما ظهر الفريق بشكل عام بصورة أكثر جودة وفاعلية».

وتابع: «المباراة كانت مملوءة بالتغييرات في السيناريو والنتيجة، إذ تقدمنا بهدف في الشوط الأول، وكان علينا بعد ذلك أن نغلق اللعب بشكل أكبر، وأن نكون أكثر تركيزاً في التعامل مع محاولات المنتخب الكويتي للعودة، بينما في الشوط الثاني نجح الكويت في تسجيل هدف التعادل، لكننا لم نتأثر، وتمكنا من التقدم مجدداً، وواصلنا البحث عن تحقيق الانتصار».

وأوضح: «بعد تقدمنا مرة أخرى، سجل المنتخب الكويتي هدف التعادل في الوقت القاتل، وكان موقفاً صعباً، لكننا لم نفقد تركيزنا ولم نشعر باليأس، وكنا نعرف أن المباراة لم تنتهِ، ولذلك واصلنا القتال حتى آخر لحظة، وتمكنا من إحراز هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وهذا هو السيناريو الذي يجعل كرة القدم ممتعة، ونحن استمتعنا بالمباراة وبالانتصار».

ووجه قاسم رسالة إلى الجماهير العراقية، قائلاً: «أقول لجمهور العراق: ثقوا بنا، سنقاتل من أجلكم، وسنقدم كل ما لدينا في المباريات المقبلة. لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا وبقدرتنا على مواصلة المشوار، وسنلعب دائماً من أجل الفوز، لأننا نعرف حجم المسؤولية التي نحملها تجاه الجماهير».

وأشار إلى أن الفوز بهذه الطريقة يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع المباراة باعتبارها صفحة انتهت، والتركيز مباشرة على المواجهة المقبلة، وقال: «نحن سعداء بما تحقق، لكننا نعرف أن البطولة لم تنتهِ، ومازالت أمامنا مباريات مهمة تحتاج إلى تركيز وجهد كبير، ويجب أن نحافظ على الروح نفسها، وأن نعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت، خصوصاً أن المنافسات في كأس الخليج لا تمنحك فرصة للتراخي، ونحن نريد أن نكون في أفضل حالة خلال المباريات المقبلة، وأن نثبت للجماهير أن المنتخب قادر على المنافسة حتى النهاية».

وأضاف: «الهدف بالنسبة لنا واضح، وهو أن نواصل القتال ونحقق الانتصارات، ونبقى متحدين داخل الملعب وخارجه من أجل العراق وجماهيره».

وختم: «الآن علينا أن نركز على المباراة المقبلة أمام المنتخب السعودي، وأن نستعد لها بالشكل المطلوب، ولاشك في أن لكل مباراة ظروفها، وعلينا أن نواصل العمل والتركيز ونقدم أفضل ما لدينا، لأن هدفنا هو تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة».

أحمد قاسم:

• البطولة لم تنتهِ، ومازالت أمامنا مباريات مهمة تحتاج إلى تركيز وجهد كبير.

• المنافسة لا تمنحك فرصة للتراخي.. نريد أن نكون في أفضل حالة.