زلاتكو: لا أعذار أمام عُمان.. هدف منتخب الإمارات التأهل لنهائي "خليجي 27"

أكد مدرب منتخب الإمارات، زلاتكو داليتش، جاهزية «الأبيض» لمواجهة عُمان في نصف نهائي «خليجي 27»، السبت، مشدداً على صعوبة المباراة، ومؤكداً عدم وجود أعذار أمام لاعبي المنتخب، وأن الفريق يلعب من أجل التأهل إلى النهائي.

وقال زلاتكو، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: «نعلم أن منتخب عُمان فريق قوي، وقد درسنا مبارياته الثلاث الأخيرة، خصوصاً أمام الكويت، عندما أظهر شخصية قوية وسجل ثلاثة أهداف في آخر 20 دقيقة. كما يضم لاعبين أصحاب خبرة، خصوصاً في خط الوسط، إلى جانب قائده ومهاجمه وجناحه الأيسر، لذلك نتوقع مواجهة صعبة وقوية، خصوصاً أن مباريات الإمارات وعُمان دائماً ما تكون قوية».

وأضاف: «أنا سعيد بما قدمه فريقي في المباريات الثلاث الماضية، فقد أظهر اللاعبون روحاً وشخصية قوية ولم يستسلموا، وحتى عندما تأخرنا أمام قطر واصلنا المحاولة وأحرزنا هدف التعادل. كما قدمنا أداءً جيداً أمام البحرين، وأظهر الفريق الكثير من الأمور الإيجابية. لكن علينا أن نواصل العمل، لأن الجميع يتذكر المباراة الأخيرة، وإذا لم نستمر بالقوة والسرعة نفسيهما فلن نصل إلى النهائي».

وتابع: «حصلنا على يوم إضافي للراحة، كما أرحنا بعض اللاعبين أمام قطر، لذلك لا أريد الحديث عن الأعذار أو قلة فترة الاستشفاء. لدينا خمسة تبديلات ولاعبون جاهزون على مقاعد البدلاء، وسنلعب بكامل قوتنا وطاقتنا، لأننا نعرف ماذا تعني هذه المباراة لمنتخبنا وبلدنا وجماهيرنا. نحن فخورون بما نقدمه، والجهاز الفني يعمل بجد لإعداد الفريق للمنافسة على اللقب، رغم خوض المباريات كل ثلاثة أيام وقصر فترة الاستشفاء».

وأوضح داليتش: «علينا أن نكون حذرين جداً أمام عُمان، فهو يجيد الضغط إلى الأمام، خصوصاً من الجهة اليسرى، ويعتمد على التمرير والكرات الطويلة. يجب أن نحافظ على تنظيمنا الدفاعي ونبقى متقاربين ونساعد بعضنا بعضاً، لأن العمل الجماعي هو الأساس. أعتقد أن الكرات الثانية ستكون مفتاح المباراة، وإذا نجحنا في كسب معظمها فستكون لدينا فرصة جيدة. علينا التحلي بالصبر والحفاظ على شكلنا وعدم فقدان التنظيم في أي لحظة، مع محاولة الاستحواذ على الكرة كما فعلنا في المباريات الأخيرة. تركيزنا فقط على المباراة، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا للوصول إلى النهائي».