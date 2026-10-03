زلاتكو: منتخب عمان قوي.. وهدفنا النهائي

أكد مدرب منتخب الإمارات، زلاتكو داليتش، جاهزية «الأبيض» لمواجهة عمان في نصف نهائي «خليجي 27»، مشدداً على صعوبة المباراة، بينما أشار إلى أنه لا توجد أعذار للاعبي المنتخب، وأن الفريق يلعب من أجل التأهل إلى النهائي.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحافي: «نعلم أن منتخب عمان فريق قوي، وقد درسنا مبارياته الثلاث الأخيرة، خصوصاً أمام الكويت، عندما أظهر شخصية قوية، وسجل ثلاثة أهداف في آخر 20 دقيقة. كما يضم لاعبين أصحاب خبرة، خصوصاً في خط الوسط، إلى جانب قائده ومهاجمه وجناحه الأيسر، لذلك نتوقع مواجهة صعبة وقوية، خصوصاً أن مباريات الإمارات وعمان دائماً ما تكون قوية».

وأضاف: «أنا سعيد بما قدمه فريقي في المباريات الثلاث الماضية، فقد أظهر اللاعبون روحاً وشخصية قوية، ولم يستسلموا، وحتى عندما تأخرنا أمام قطر واصلنا المحاولة، وأحرزنا هدف التعادل. كما قدمنا أداءً جيداً أمام البحرين، وأظهر الفريق الكثير من الأمور الإيجابية، لكن علينا أن نواصل العمل، لأن الجميع يتذكر المباراة الأخيرة، وإذا لم نستمر بالقوة والسرعة نفسهما فلن نصل إلى النهائي».

وتابع: «حصلنا على يوم إضافي للراحة، كما أرحنا بعض اللاعبين أمام قطر، لذلك لا أريد الحديث عن الأعذار أو قلة فترة الاستشفاء. لدينا خمسة تبديلات ولاعبون جاهزون على مقاعد البدلاء، وسنلعب بكامل قوتنا وطاقتنا، لأننا نعرف ماذا تعني هذه المباراة لمنتخبنا وبلدنا وجماهيرنا. نحن فخورون بما نقدمه، والجهاز الفني يعمل بجد لإعداد الفريق للمنافسة على اللقب، رغم خوض المباريات كل ثلاثة أيام، وقصر فترة الاستشفاء».

وأوضح داليتش: «علينا أن نكون حذرين جداً أمام عمان، فهو يجيد الضغط إلى الأمام، خصوصاً من الجهة اليسرى، ويعتمد على التمرير والكرات الطويلة. يجب أن نحافظ على تنظيمنا الدفاعي، ونبقى متقاربين، ويساعد بعضنا بعضاً، لأن العمل الجماعي هو الأساس».