أندية المحترفين تسرّع خطواتها لحسم التعاقدات قبل المعسكرات الخارجية

شهد الأسبوع الماضي قيام العديد من أندية دوري أدنوك للمحترفين بتسريع خطواتها نحو حسم التعاقدات الجديدة، قبل خوض المرحلة الثانية من فترة الإعداد بالسفر إلى المعسكرات الخارجية في أوروبا، إذ أنهى أكثر من فريق بنسبة كبيرة أغلبية تعاقداته الأساسية استعداداً للموسم الجديد.

وأعلن نادي الوحدة عن إتمام التعاقد مع أربع صفقات جديدة دفعة واحدة، في إطار مساعي تدعيم صفوف الفريق الأول للموسم المقبل، حيث تضمنت الصفقات الجديدة، ثلاثة لاعبين محليين، وهم: عبدالعزيز البلوشي، خالد بطي، وعبدالله كاظم، إلى جانب لاعب الوسط الإيراني أحمد نورالله، الذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي.

من جهته، واصل نادي شباب الأهلي تجديد عقود لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، بتجديد عقد لاعب الوسط طارق أحمد، كما أعلن النادي عن تعاقده مع اللاعب سلطان الزعابي، قادماً من اتحاد كلباء، في إطار السعي لتدعيم صفوف الفريق باللاعبين المحليين الموهوبين، حيث تُعد صفقة الزعابي الأولى للفريق استعداداً للموسم الجديد، سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب.

بدوره، أغلق الوصل مبكراً ملف تعاقداته مع اللاعبين الأجانب بعدما أعلن عن ضم الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش لمدة موسمين، بينما أعلن إعارة سهيل عبدلله إلى الإمارات على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

في المقابل، جدد نادي الشارقة عقد سالم صالح لموسمين حتى 2025 في إطار المحافظة على استقرار الفريق ودعم منظومته الفنية، بعدما كان قد جدد عقد لاعب وسط فريقه الأول لكرة القدم، خالد باوزير 28 عاماً حتى 2026، وقبلهما أعلن الحفاظ على خدمات المدرب الروماني أولاريو كوزمين، ويسعى في الموسم الجديد، إلى المنافسة بقوة على درع دوري أدنوك للمحترفين.

كما أعلن عن تجديد عقود أربعة لاعبين محليين، في إطار المحافظة على المواهب الواعدة، وهم حارس المرمى مايد محسن، لمدة موسم واحد، وحمد فهد، لثلاثة مواسم حتى 2026، إلى جانب كل من سعيد الكعبي وعبدالعزيز الكعبي، لمدة موسمين حتى 2025.

أما نادي النصر واصل عمله على المستويين الإداري والفني، بتعيين حميد عباس، إدارياً للفريق، مع بدء التحضيرات للموسم الجديد 2023-2024، كما أعلن «العميد» التعاقد مع حارس المرمى محمد جمعة، وتعاقد مع المدافع البرازيلي غوستافو أليكس وضم محمد جمال في صفقة انتقال حر، وجدّد «الأزرق» عقد لاعبه المغربي عادل تاعرابت 34 عاماً بعد تألقه في الموسم المنصرم.

من جهته، أعلن خورفكان، ضم صفقتين جديدتين لتدعيم صفوف فريقه مع بدء التحضيرات للموسم الجديد، بتعاقده مع محمد الجنيبي (25 عاماً)، قادماً من نادي الظفرة، وضم وليد حسين 31 عاماً بعد نهاية عقده مع شباب الأهلي، وتعاقد مع الجناح البرازيلي لورينسي رودريغيز، قادماً من نادي البطائح، ولاعب الارتكاز الكاميروني المقيم ديفيد روي 21 عاماً قادماً من نادي حتا، بينما جددت إدارة «النسور»، عقد لاعب الوسط عامر مبارك وحارس المرمى أحمد محمود «ديدا».

وحسم عجمان العديد من الملفات المهمة، بعدما تعاقد مع التونسي هيكل الشيخاوي، ليحل بديلاً لمواطنه محمد فراس بالعربي، الذي انتقل للعب في صفوف الشارقة، وتعاقد مع سيف راشد 28 عاماً قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة لمدة عام واحد، وضم المدافع البرتغالي، جيانلوكا مونيز، قادماً من الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأبرم فريق البطائح صفقة جديدة بتعاقده مع لاعب منتخب الرأس الأخضر ديني بورغيس، وجدد عقد الكاميروني اناتول بيرتراند، والأمر نفسه بالنسبة إلى اللاعب المقيم المالي سيكو بابا جاساما.

أمّا العائد إلى دوري المحترفين فريق حتا فقد تعاقد مع السلوفاكي فيرنون دي ماركو، والمغربي أيمن رشوق في صفقة انتقال حر قادماً من اتحاد كلباء.

■ شباب الأهلي يمدد عقد لاعب الوسط طارق أحمد.

■ الوحدة يبرم 4 صفقات جديدة دفعة واحدة.

■ الشارقة يجدد عقد سالم صالح لموسمين.

■ حتا تعاقد مع السلوفاكي فيرنون والمغربي رشوق.