مدرب طرابزون سبور الجديد: تدريب محمد صلاح دفعني لقبول المهمة

قال المدرب الألماني توماس ريس إن تدريب اللاعب المصري محمد صلاح كان الدافع الجاذب له لقبول مهمة تدريب نادي طرابزون سبور التركي، خلفاً للمدرب فاتح تقي، الذي استقال عقب خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي الشهر الماضي.

وأعلن طرابزون سبور أن المدرب الألماني وقع عقداً لمدة عامين قادماً من نادي لودوجوريتس البلغاري.

ويُعد صلاح الصفقة الأبرز لنادي طرابزون سبور هذا الموسم، وذلك بعد مسيرة مذهلة استمرت تسع سنوات مع ليفربول، عمل خلال معظمها تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب. وقد سجل النجم المصري أربعة أهداف في خمس مباريات بالدوري حتى الآن.

وقال ريس في بيان صادر عن النادي: "إن العمل مع لاعب بمثل هذا المستوى هو ربما أحد أفضل الأمور التي يمكن أن تحدث لأي مدرب"، مضيفاً أنه سيمنح صلاح حرية الحركة في الهجوم.

وسبق لريس التدريب في الدوري التركي، حيث قاد فريق سامسون سبور، الذي لا يعد ضمن الكبار، لاحتلال المركز الثالث قبل موسمين، خلف عملاقي إسطنبول: جالطة سراي وفناربخشة.