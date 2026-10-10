كول بالمر يمدد تعاقده مع تشيلسي حتى عام 2034

مدد مهاجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم كول بالمر، تعاقده مع نادي تشيلسي الإنجليزي حتى 2034.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن العقد الجديد يلزم بالمر بالبقاء مع الفريق لمدة عام، علماً بأنه كان جدد تعاقده لمدة عامين حتى 2033 في أغسطس 2024.

وقال بالمر (24 عاماً) للموقع الرسمي لتشيلسي :"تشيلسي يعني الكثير بالنسبة لي، وأعتقد أن النادي يسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أنا سعيد بالتوقيع".

وأضاف :"منحني الحديث مع الملاك والمديرين الرياضيين، وكذلك المدير الفني، الكثير من الثقة، ولذلك كان من الطبيعي أن أوقع العقد".

وتابع :"تحدثت أيضاً مع اللاعبين، والجميع لديه الطموحات نفسها. أشعر بأننا قادرون على الفوز بالألقاب الكبرى بصورة مستمرة هنا، وأريد أن أكون جزءا من ذلك، وأن ألعب دورا مهماً أيضاً".

وقدم بالمر مستويات مميزة منذ انضمامه إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي في أغسطس 2023، وأسهم في 91 هدفاً، بالتسجيل أو صناعة الأهداف، خلال 138 مباراة خاضها مع الفريق حتى الآن.