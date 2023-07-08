31 لاعباً في قائمة العين لمعسكر إسبانيا.. دانيلو «المفاجأة»

ضمت بعثة فريق العين لكرة القدم للمعسكر الخارجي الذي يبدأه «الزعيم» اليوم، في إسبانيا 31 لاعباً، بينما كانت المفاجأة في انضمام المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا إلى القائمة، بعد أن اكتنف الغموض مصير اللاعب منذ إصابته منتصف الموسم الماضي وخضوعه لعملية جراحية، فيما أعلن النادي الاستغناء عن خدمات الثنائي محمد أحمد «بامبو» والمدافع سعيد البلوشي، وقدم لهما الشكر.

وكانت بعثة «البنفسجي» غادرت إلى إسبانيا نهار أمس، على متن طائرة خاصة من مطار العين برئاسة عضو لجنة التسيير محمد عبيد حماد، إذ من المقرر أن يكون المعسكر على فترتين، تنطلق الأولى اعتباراً من اليوم وتستمر حتى 21 يوليو الجاري وتتخللها جرعات تدريبية مكثفة وبرامج استشفاء، بالإضافة إلى مباراتين وديتين قبل أن تبدأ المرحلة الثانية والتي ستشهد كذلك مواجهتين وديتين.

وشهدت قائمة الفريق انضمام اللاعبين الجدد وعلى رأسهم الدولي الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ«كاكو» وعمير اتزيلي بجانب المدافع خالد الهاشمي، كما رافق البعثة اللاعب المغربي المهدي المبارك الذي كانت الشائعات تشير إلى رحيله عن صفوف الفريق، كما ضمت البعثة لاعب الرديف محمد خلفان ومنصور سعيد والحارس عبدالعزيز البلوشي.

من جانبه، أعرب محمد عبيد حماد، عن تقديرهم لاهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، والذي وجه بتهيئة كل أسباب النجاح لبرنامج إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد، من أجل تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن الاجتماع الذي عقده يوم أمس، مع أعضاء لجنة التسيير والهولندي ألفريد شرودر المدير الفني للعين ناقش عدداً من الملفات المهمة وشهد خلالها الاطلاع على مشروع مواهب نادي العين في ملاعب أكاديمية الكرة.

وقال محمد عبيد حماد، في تصريحات صحافية للموقع الرسمي: إن «أهداف العين في الموسم الجديد واضحة، لأن الفرق الكبيرة دائماً ما تطلع إلى معانقة الأمجاد واعتلاء منصات التتويج سعياً لإسعاد الجماهير الوفية والداعمة لطموحات الفريق، وجمهور العين يبقى العلامة الفارقة والسبب الرئيس لمساهمته في حصد كل البطولات على مر التاريخ لذلك يستحق كل التقدير».

وأضاف: «أظهر لاعبو العين رغبة قوية خلال فترة التجمع الداخلي بالتزامهم وجديتهم ومضاعفة الجهود للخروج بالمكاسب المرجوة في هذه المرحلة المهمة من الإعداد للموسم الجديد، وثقتنا تظل كبيرة في الجميع على تحقيق أهداف النادي في الموسم المقبل».

وتعليقاً على سؤال حول أبرز الغيابات التي تشهدها قائمة معسكر الفريق، قال: «تفتقد قائمة المعسكر إلى جهود اللاعب الخلوق محمد أحمد، أحد قادة الفريق المخلصين الذين خدموا النادي لأكثر من 10 سنوات وأسهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق أكثر من 10 إنجازات، والمؤكد أن علاقته بالنادي لن تنتهي مع نهاية تعاقده كونه أصبح جزءاً لا يمكن أن يتجزأ من تاريخ هذا النادي الكبير، كما سنفتقد أيضاً لجهود اللاعب الخلوق سعيد أحمد، الذي أسهم كذلك مع النادي في عدد من الإنجازات، ونسأل الله العلي القدير لهما التوفيق في مشوارهما المقبل».

العين يتعاقد مع طبيب يوفنتوس

نجحت لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، في التعاقد مع الطبيب العالمي، المختص في إصابات الملاعب الرياضية، اليوناني، نيكولاس تزوروديس، قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي والذي سبق أن عمل في نادي العين خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.

■ المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا ينضم إلى القائمة العيناوية.