الإصابة تنهي مشاركة العداء محمد النوبي في الدورة العربية

طاردت لعنة الإصابات عداء منتخب الإمارات لألعاب القوى محمد النوبي لتحرمه من استكمال مشاركته في سباق 200 م عدوا، اليوم الجمعة، ضمن الدورة العربية المقامة حالياً في الجزائر.

وتعثر النوبي بعد منتصف المسافة، وتم نقله إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي لينهي اللاعب المخضرم مشاركته بعدما كانت الفرصة مواتية له للمنافسة على إحدى الميداليات.

وقال النوبي الذي انتهت مشاركته في الدورة العربية: "الإصابة قدر وأنا راض بقدري الذي حرمني من الفرصة لإكمال السباق ومواصلة طموحي في تحقيق إنجاز لبلادي في أكبر محفل رياضي عربي وبالتأكيد أنا فخورة بمشاركتي في هذا التجمع العربي الرائع".