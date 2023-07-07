منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم يخوض أول التدريبات لمونديال «باريس 2023»

خاض منتخبنا الوطني لألعاب القوة البارالمبي أول تدريباته استعداداً لبدء منافسات بطولة العالم لألعاب القوى لأصحاب الهمم «باريس 2023»، في ظل أجواء حماسية ومعنويات عالية.

وأكّد مدرب المنتخب الوطني الكابتن نجيب مشكان، أن الأمور تسير وفق الخطّة المقررة حيث تدرّب لاعبو المنتخب على الملاعب التي ستحتضن فعاليات البطولة، وذلك بعد استلامهم بطاقات الاعتماد الخاصة بدخول الملاعب وأماكن التدريب.

وأوضح مشكان أنّ جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية ممتازة خصوصاً بعد عدم ورود أي شكاوى من قبل اللاعبين في ما يخص الملاعب والتجهيزات الخاصة بخوض التدريبات والمنافسات.

يُذكر أن بطولة العالم لألعاب القوى «باريس 2023» ستنطلق السبت المقبل وبمشاركة 120 دول، في فرصة قويّة للمنتخب الوطني للتأهل والاستعداد لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية «باريس 2024».