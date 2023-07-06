فاطمة الحوسني تتقلد برونزية رمي القرص في الدورة العربية

رفعت لاعبة منتخب ألعاب القوى للسيدات فاطمة الحوسني رصيد الإمارات في دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 15 «الجزائر 2023»، إلى خمس ميداليات بإحرازها الميدالية البرونزية لمسابقة رمي القرص للسيدات، اليوم الخميس، بعدما حلت ثالثة بتسجيلها مسافة قدرها 43:53 متراً كفلت لها التتويج بالبرونزية، لتضاف إلى برونزية الشعالي حسن النعيمي التي حققها في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، إضافة إلى ثلاثية منتخب ألعاب القوى لأصحاب الهمم لكل من: سلطان الشامسي برونزية دفع الجلة «بمسافة 8.08 مترا ومجموع 485 نقطة، ومحمد خليفة المزروعي، برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة ب 729 نقطة، وراشد الزيودي برونزية رمي الرمح بـ 507 نقطة، فيما تواصل منتخباتنا المنافسات اليوم بطموح تحقيق المزيد من الإنجازات ومعانقة الذهب لتحسين الترتيب.

وأعربت لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى للسيدات فاطمة الحوسني عن سعادتها بتتويجها بالميدالية البرونزية التي حققتها في مسابقة رمي القرص ضمن دورة الألعاب العربية الـ15 «الجزائر 2023»، مشيرة إلى أن إنجازها تحقق وسط تنافس قوي مع نظيراتها وأضافت البطلة الواعدة التي تمتاز بتصاعد مستواها الفني على تواتر مشاركاتها: «سعيدة جدا بهذه الميدالية رغم أنني سبق أن توجت في بطولات عربية إلا أن هذه الميدالية لها اعتبارها الخاص لكونها تحققت في أكبر تجمع رياضي عربي، مع التأكيد على أن قدراتي تؤهلني لتحقيق الأفضل لكنها ظروف يوم المنافسة أحيانا تصنع الفارق في ترتيب مراكز المقدمة،وعلى أي حال فخورة بأنني بلغت منصة التتويج ورفعت علم بلادي في أول مشاركة لي بالدورة العربية التي عادت عبر الجزائر بعد توقف من عام 2011».

