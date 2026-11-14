الإمارات تحصد 13 ميدالية في بطولة غرب آسيا للريشة الطائرة بالبحرين

حصد منتخب الإمارات للريشة الطائرة 13 ميدالية ملونة، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وسبع برونزيات، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية تحت 16 و19 و23 سنة، التي اختتمت أخيراً في البحرين. وتصدرت الميدالية الذهبية للفرق المختلطة تحت 16 سنة إنجازات المنتخب، بعد فوزه على المنتخب السعودي، إلى جانب ذهبيتين أحرزتهما لجين عاصم أبوسالم في فردي الفتيات وزوجي الفتيات بالشراكة مع دانة أحمد، ضمن الفئة العمرية نفسها.

كما أحرز المنتخب ميداليتين برونزيتين في منافسات الفرق المختلطة لفئتي تحت 19 وتحت 23 سنة.

وفي بقية منافسات فئة تحت 16 سنة، أحرزت لجين عاصم أبوسالم ومايد طارق العبيد الله الميدالية الفضية في الزوجي المختلط، فيما نال سلطان أحمد الحامد ومايد طارق العبيد الله فضية زوجي البنين، وحقق سلطان أحمد الحامد برونزية فردي البنين، بينما أحرزت دانة أحمد وسلطان أحمد الحامد برونزية الزوجي المختلط.

وفي فئة تحت 19 سنة، حصدت مريم أحمد الحامد الميدالية البرونزية في فردي الفتيات، والفضية في زوجي الفتيات بالشراكة مع فطيم محمد الظهوري. أما في فئة تحت 23 سنة، فأحرزت غدير علي الطاهري وفرح إبراهيم الحجي برونزية زوجي السيدات، فيما نال ناصر ميرزا الصايغ وغدير علي الطاهري برونزية الزوجي المختلط.

وأشادت رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نورة الجسمي، بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب، مؤكدة الاعتزاز بالنتائج المحققة.