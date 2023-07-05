الرميثي: أبطال الشراع الحديث قادرون على الفوز بميداليات في الجزائر

أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، أن مشاركة أبطال الشراع الحديث في دورة الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر من الخامس إلى الـ15 من يوليو الجاري تأتي من أجل المنافسة بقوة على الميداليات والمراكز الأولى في البطولة، وأيضاً لتكون مرحلة إعداد وتحضير قوي للبطولات الأولمبية والدولية المقبلة.

وقال الرميثي في تصريحات صحافية، إن تسعة بحارة من أعضاء المنتخب الـ10 هم من أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية التي تواصل إعداد المواهب البحرية الشابة وتجهيزها للمشاركات والألعاب الأولمبية، موضحاً أن «أبطالنا قادرون على أن يحققوا مع المنتخب النتائج والمراكز المتميزة في المشاركة الحالية».

وتابع: «بدأنا في الشهر الماضي حصد الميداليات للشراع الحديث في بطولة البارح في البحرين، وعدنا منها بسبع ميداليات، وننتظر في هذه البطولة حصاداً أكبر وثماراً أقوى للمشاركة الإماراتية».