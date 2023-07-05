الإمارات يبدأ التحضير لـ «المحترفين» تحت قيادة الجالبوت

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات تحضيراته للموسم الجديد، الذي يطمح من خلاله «الصقور» إلى تقديم ظهور مميز يليق بالفريق في دوري أدنوك للمحترفين، جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، يوسف عبدالله البطران.

وأكد المنسق الإعلامي لنادي الإمارات، خالد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن التجمع بدأ ببعض الفحوص الطبية، وخاض بعدها الفريق مرانه الأول بكل جدية تحت قيادة مديره الفني المواطن محمد الجالبوت، والمساعد الإيطالي بون ميشيل، والجهاز المعاون، حيث انتظم 22 لاعباً في التدريبات وفي انتظار انضمام بقية عناصر الفريق في الفترة المقبلة.

ويقيم الفريق معسكراً خارجياً في تركيا في الفترة من 10 الجاري وحتى مطلع أغسطس المقبل.