إديرسون يلعب مع التماسيح والأسود في دبي

أبدى حارس مرمى منتخب البرازيل ونادي مانشستر سيتي إديرسون مورايس، إعجابه الشديد بالإجازة التي قضاها في الدولة بصحبة زوجته وأولاده الثلاثة، الأسبوع الماضي، التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر حارس مرمى «السيتي» على حسابه الشخصي في «إنستغرام» مجموعة من الصور تجمعه مع زوجته لايس مورايس وأولادهما ياسمين وهنريكي ولاورا، في العديد من الأماكن السياحية في دبي وأبوظبي.

واهتمت وسائل إعلام بريطانية بزيارة حارس المرمى البرازيلي إلى الإمارات، إذ نشرت صحف «ديلي ميل» و«ذا صن» و«ميرور» تقارير مختلفة عن شجاعة إديرسون، بعدما زار حديقة الحيوانات البرية «فام بارك» في دبي، وهي مزرعة خاصة معروفة بالسماح بالاتصال المباشر بالحيوانات، ونشر الدولي البرازيلي صوراً له مع أطفاله أثناء لعبهم مع أشبال الأسود والنمور والثعابين والتماسيح. ولم تقتصر زيارات إديرسون على حديقة الحيوانات، إذ نشر صوراً له في منتجع قصر الإمارات في أبوظبي، كما زار ، قبل أربعة أيام، مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة، ووجه التهنئة إلى الأمة الإسلامية قائلاً: «عيد مبارك»، بينما وجه الدعوة إلى زيارة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، باستخدامه «هاشتاغ» زوروا أبوظبي.

وغادر حارس المرمى البرازيلي الدولة مع عائلته إلى المالديف، السبت الماضي، ليحتفل بمرور 10 سنوات على زواجه، إذ نشر أيضاً صوراً لاحتفاليته الاستثنائية في شواطئ المالديف. يذكر أن إديرسون يعد أحد أبرز حراس المرمى في العالم، وأحد العناصر الأساسية التي أسهمت في الإنجاز التاريخي الذي حققه مانشستر سيتي في الموسم الماضي، بتحقيق ثلاثية تاريخية بحصول الفريق على ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي إلى جانب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يستعد للموسم الجديد، ويأمل أن يكمل السداسية التاريخية للمرة الأولى في تاريخه، بمنافسته على ألقاب كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، وكأس العالم للأندية التي يشارك فيها للمرة الأولى، وستقام في السعودية العام الحالي.

■ الصحف البريطانية تتحدث عن شجاعة إديرسون بحديقة «فام بارك».

■ زار مسجد الشيخ زايد ووجه التهنئة إلى الأمة الإسلامية قائلاً: «عيد مبارك».