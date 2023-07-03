بعد 7 سنوات.. الدوري الإماراتي يجمع بين نيكوليتش وميلانيتش

أصبحت أخبار مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم تُشكل اهتاماماً كبيراً لدى الصحافة الصربية، خصوصاً في ظل اتجاه الأندية للتعاقد مع المدربين الصرب الذين سيظهرون في الموسم الجديد الذي ينطلق منتصف شهر أغسطس المقبل، إذ ستكون فيه المواجهات بين المدربين الصربيين مادة صحافية دسمة.

وتُشكل مواجهة الجولة الـ11 من المسابقة التي تجمع بين شباب الأهلي بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، وبني ياس الذي يتولى تدريبه السلوفيني، داركو ميلانيتش إحدى المواجهات المنتظرة لكونها ستجمع بين المدربين بعد سبع سنوات منذ آخر مواجهة كانت بينهما في الدوري السلوفيني.

وذكرت صحيفة نيغومانيا الصربية أن آخر مواجهة جمعت بين المدربين كانت بالتحديد في شهر مارس من عام 2016 في الدوري السلوفيني، وأن تلك المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وكان نيكوليتش يتولى قيادة أولمبيا ليوبليانا، فيما يشرف داركو ميلانيتش على تدريب إن كيه ماريبور. وكانت النجاحات التي حققها المدرب الصربي غوران توفيدزيتش مع عجمان في الموسم الماضي دفعت فريق النصر للتعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم الجديد، وسارت أندية الوصل وحتا وأخيراً شباب الأهلي في الاعتماد على المدرسة الصربية بالتعاقد مع ميلوش ميلوسيفيتش وزيلكو ماركوف وماركو نيكوليتش على التوالي.