العين يطلق صافرة الإعداد للموسم الجديد ويطير إلى إسبانيا السبت

يخضع لاعبو فريق العين للفحوص الطبية بداية من اليوم، وذلك للوقوف على الحالة الصحية والبدنية للاعبين إيذاناً بانطلاقة التحضيرات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق منتصف الشهر المقبل، وينافس فيه الفريق على ثلاث جبهات محلية متمثلة في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة وكأس الرابطة، فيما يعود للمشاركة في بطولته المحببة دوري أبطال آسيا بعد فترة من الغياب.

وسيدخل الفريق في تجمع داخلي في مدينة العين في انتظار وصول بقية اللاعبين الأجانب وخضوعهم للفحوص الطبية قبل السفر يوم السبت المقبل على متن طائرة خاصة إلى إسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيستمر حتى الـ29 من الشهر نفسه. وسيُقام المعسكر الخارجي على فترتين، إذ ستكون الأولى خلال الفترة من 8 إلى 21 يوليو الجاري وتشهد جرعات تدريبية مكثفة وبرامج استشفاء، بالإضافة إلى مباراتين وديتين قبل أن يغادر إلى المرحلة الثانية والتي كذلك ستشهد مواجهتين وديتين.

من جانبه، قال مدرب فريق العين الجديد، الهولندي ألفريد شرودر، للموقع الرسمي للنادي، إن «من المهم جداً تهيئة الأجواء داخل منظومة الفريق لحصد كل الألقاب، ومن ضمنها استعادة لقب بطولة الدوري مرة أخرى»، وأضاف أنه يتطلع إلى تحقيق النجاحات الكبيرة مع الجميع، الإدارة واللاعبين وكذلك الجماهير، وكسب كل التحديات الأخرى، على غرار البطولة الآسيوية وكأس رئيس الدولة وبطولة الكأس، مؤكداً أن عليهم العمل بكل اجتهاد وجدية للفوز بالألقاب، معتبراً أن نادي العين لديه الرغبة دائماً في الفوز بجميع الألقاب وهو بالنسبة له كنادي برشلونة وأياكس وكلوب بروج. ورداً على سؤال حول دوره في اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، قال: «في ما يتعلق باختيار اللاعبين الجدد شاركت مع النادي في الاختيار، من خلال التواصل المباشر مع محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وسعيد جداً بالتعاقدات التي أبرهما العين مع اللاعبين الجدد وفي اعتقادي أنهم يرغبون في أن يكونوا جزءاً من تاريخ العين، وهو طموحي كذلك، والسبب في تواجدي هنا كما ذكرت لكم الفوز بالألقاب مع اللاعبين الجدد وطبعاً مع لاعبي الفريق الحاليين». وحول إن كانت هناك نية لاستقدام المزيد من الأسماء، قال: «تحدثت مع أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة كرة القدم بخصوص ما يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لن نتحدث فيه لوسائل الإعلام، ونتطلع إلى تأمين احتياجات الفريق من اللاعبين، ولكن في اعتقادي أن وضع الفريق جيد في الوقت الحالي، وسعيد جداً بالتعاقدات التي تمت حتى الآن».

• طائرة خاصة ستقل بعثة العين إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا.