خيول جودلفين تتألق في نيوماركت

تألق خيول جودلفين في مضمار نيوماركت ببريطانيا بعدما حقق 3 انتصارات قوية عن طريق "ستار أوف ميستري" و"كيماري" و"دانس سيكوينس".

وافتتحت "ستار أوف ميستري" الانتصارات بعدما فازت بلقب سباق "امبريس ستيكس" لمسافة 1200 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.10.67 دقيقة

أما الانتصار الثاني جاء عن طريق "كيماري" الذي نال لقب سباق "فرد آرتشر ستيكس" لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.32.68 دقيقة متفوقاً بفارق نصف طول عن "آوت بوكس" بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آرتشي واتسون، وجاء ثالثاً "نيو لندن" لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

في المقابل منحت "دانس سيكوينس" الانتصار الثالث إلى جودلفين عبر سباق "بلاندفورد ستيكس" لمسافة 1400 متر المخصص للمهرات، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.27.05 دقيقة.