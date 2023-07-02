باروت: هدفي مع الجزيرة الحمراء «النتائج قبل بناء الفريق»

كشف المدرب الجديد لنادي الجزيرة الحمراء، عيد باروت، عن تطلعه لتمكين فريقه من استعادة مكانته المعروفة عنه في دوري الدرجة الأولى.

ويقود باروت فريق الجزيرة الحمراء في الموسم المقبل، وذلك للمرة الثانية في مسيرته الكروية، بعد أن قاده في موسم 2008-2009.

وأكد أنه يتطلع لتحقيق أكبر عدد من النتائج الإيجابية مع الفريق، ليحتل مركزاً متقدماً يليق باسم ومكانة النادي، كاشفاً عن تطلعاته لتجربة إيجابية جديدة مع الجزيرة الحمراء، بعد أن درّب أندية عدة، أبرزها: الإمارات والوصل والنصر والفجيرة والشعب والظفرة ومنتخب الشباب.

وقال باروت لـ«الإمارات اليوم»: «تربطني علاقة وثيقة بنادي الجزيرة الحمراء، الذي كان أول محطة رسمية لي عندما احترفت التدريب، وقد قدم لي النادي يومها كل سُبل النجاح، وحالياً أبدأ مرحلة تدريبية جديدة انطلاقاً من النادي نفسه».

وتابع: «تسلمي مهمة تدريب الجزيرة الحمراء محطة جديدة تهدف إلى العودة للتدريب، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التوقف عن التدريب، وسعيد بذلك، واتطلع لاستثمار الإمكانات المتوافرة من أجل الظهور بشكل جيد خلال منافسات الموسم».

وقال باروت إن «هدفه هو تحقيق النتائج في المباريات التي سيخوضها الفريق، وإن ذلك هو الأهم، ويأتي في المرتبة الأولى ومن ثم يأتي العمل على بناء الفريق للمستقبل وتطوير الأداء»، مؤكداً أنه «لا يمكن بناء فريق بنتائج غير إيجابية، لأن ذلك سيفقد أسرة الفريق الدافع للتطوير والبناء النموذجي، لذلك فإنني سأركز على تحقيق النتائج الإيجابية أولاً».

معسكر

وكشف المدرب عيد باروت أن إدارة نادي الجزيرة الحمراء تدرس خيارات عدة، من بينها إقامة معسكر تدريبي خارجي في مصر، أو أن يكون هناك معسكر داخلي وهذا الموضوع قيد الدراسة، وسيتم تدشين التدريبات الفعلية يوم 15 الجاري، وسيتم خلال هذه الفترة التعاقد مع اللاعبين، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين والأجانب.

انتدابات

وأوضح المدرب باروت أن «دوري الدرجة الأولى تطوّر كثيراً، واصبحت البطولة قوية، والفرق تطوّرت كثيراً، والمباريات لن تكون من طرف واحد أو بأفضلية مريحة لنادي على آخر، لذلك فإن المهمة أصبحت مختلفة، وتتطلب من أسرة الفريق كجهاز فني وإداري ولاعبين وإدارة جهوداً أكبر لتحقيق النجاح المطلوب، لذلك فان الفريق سيعمل على تحقيق انتدابات تتناسب مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه».