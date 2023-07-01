نيكوليتش: أعشق التحدي.. وهدفي احتفاظ شباب الأهلي بلقب الدوري

كشف المدرب الجديد لفريق شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، عن عشقه للتحدي وعزمه مساعدة شباب الأهلي في الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين الذي حققه الموسم الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة، خصوصاً أن مشوار الدفاع عن اللقب أكثر صعوبة من تحقيقه، على حد قوله.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في نادي شباب الأهلي في دبي، وحضره بجانب المدرب، كل من إداريي الفريق أحمد شاه وخالد الكعبي، ومدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم عنتر مرزوق.

وقال نيكوليتش: إن «العمل الطويل كمدرب لمدة تتخطى 23 عاماً، والخبرات المكتسبة خصوصاً في السنوات الـ10 الأخيرة بالعمل في دوريات مختلفة، تمنحني القدرة في التعامل مع الضغوط، فأنا عاشق قبل كل شيء للألقاب، وأتفهم تماماً حجم الضغط الملقى على عاتق الأجهزة الفنية التي تمتلك قواعد جماهيرية غفيرة متعطشة دائماً ليس للانتصارات فحسب، وإنما المنافسة على جميع الألقاب المتاحة، والصورة ذاتها لجمهور نادي شباب الأهلي، وهو ما أتطلع لتحقيقه في التحدي الجديد لي مع (فرسان دبي) ببذل كل الجهد في سبيل الدفاع عن لقب الدوري بجانب السعي للمنافسة على بقية البطولات الأخرى».

وتقدم نيكوليتش بالشكر لإدارة النادي على الثقة الكبيرة التي أولتها له مع الجهاز الفني لقيادة الفريق، معرباً عن سعادته بقبول المهمة وتدريب نادٍ عريق بحجم شباب الأهلي، مؤكداً حرصه على بذل كل جهد نحو وضع النادي في المكانة التي تليق به وبعشاقه وتاريخيه الحافل بالبطولات والأرقام.

وأضاف: «تمكنت من جمع أكبر قدر ممكن عن الفريق قبل استلام المهمة رسمياً، وستكون فترة المعسكر جيدة للتعرف إلى الفريق بصورة أكثر وضوحاً، ونأمل أن نوفق بالعمل مع (فرسان دبي) لتوفير الإعداد الأمثل لخوض المباريات، خصوصاً أننا سنستهل الموسم بلقاء الوحدات الأردني في الملحق الآسيوي، في مباراة ستمنح الفائز بنتيجتها لقاء النصر السعودي».

وتابع: «سنعمل بكل ما لدينا من قوة لإسعاد الجماهير، وأتطلع لوضع خبراتي الكبيرة في تحقيق أهداف وتطلعات جمهور الـ(فرسان) المتعطش دائماً للرقم 1».

وعن التعاقدات الجديدة ومراحل الإعداد اختتم المدرب الصربي: «وضعنا الخطوط العريضة مع إدارة النادي حول ما يحتاجه الفريق من تعاقدات لتدعيم صفوف الفريق مع محترفين أجنبيين، خصوصاً أن (فرسان دبي) يمتلك عناصر وطنية من خيرة اللاعبين، بجانب اللاعبين المقيمين، والفريق سيستهل اليوم الفحوص الطبية الممتدة حتى الغد، وسنتدرب بواقع ثلاث حصص تدريبية حتى موعد المغادرة إلى معسكر صربيا في الثامن يوليو الجاري، على أن يتخلل المعسكر خوض عدد من التجارب الودية، قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس لوضع اللمسات الأخيرة قبل الدخول في لقاء الوحدات الأردني منتصف أغسطس في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا».

يُذكر أن المدرب الصربي نيكوليتش (43 عاماً) سبق له قيادة أنديةعدة في صربيا أبرزها بارتيزان بلغراد، ويعتبر نادي لوكوموتيف موسكو آخر محطات الاحتراف الخارجي للمدرب الصربي.

• المدرب الجديد يبدأ مهمته بلقاء الوحدات الأردني في الملحق الآسيوي.

• لوكوموتيف موسكو آخر محطات الاحتراف الخارجي للمدرب الصربي.

• «3 حصص تدريبية حتى موعد المغادرة إلى معسكر صربيا».