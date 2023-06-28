شركة البطائح تناقش ترتيبات معسكر النمسا

عقدت شركة كرة القدم بنادي البطائح اجتماعاً بمقر الشركة باستاد خالد بن محمد بالشارقة، برئاسة حسن التفاق، لمناقشة تحضيرات الموسم الجديد للفريق الأول، وانطلاق التدريبات والتجمع الأول الذي سيكون يوم 10 يوليو المقبل، كما تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بانطلاقة الموسم الكروي الجديد، وتحضيرات الفريق.

وناقش الاجتماع آخر ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول إلى النمسا، والمقرر له يوم 16 يوليو القادم، لعقد معسكر تحضيري يستمر لثلاثة أسابيع، سيخضع خلاله اللاعبون لتدريبات بدنية وتكتيكية تحت إشراف المدرب الجديد للفريق الروماني رادوي، الذي تعاقدت معه الشركة خلفاً للمدرب معتز عبدالله، الذي كان قاد الفريق في آخر ثلاث مباريات في دوري أدنوك للمحترفين.