الوصل يوقّع عقداً احترافياً مع محمد بوزيري

أعلن نادي الوصل أنه وقّع أول عقد احترافي مع اللاعب محمد عبدالسلام بوزيري، وهو من العناصر الصاعدة، وأحد أفضل لاعبي المراحل السنية في نادي الوصل مواليد 2005.

ولم يشارك اللاعب الموسم الماضي بشكل كبير مع فريقه الموسم الماضي، بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، حيث ظهر في 9 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين، ولكن يتوقع أن يظهر بشكل مميز مع الوصل في المواسم المقبلة.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «محمد عبدالسلام بوزيري يوقع أول عقد احترافي له مع الفهود حتى عام 2028».