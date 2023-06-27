لورانس ينتزع فوزه الثاني في «السباق إلى دبي»

تقدم الجنوب إفريقي ثريستون لورانس، 33 خطوة ليصبح بالمركز 15 في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج أول من أمس، بلقب بطولة بي إم دبليو الألمانية المفتوحة في ميونيخ، وهو ثاني ألقابه هذا الموسم بعدما سبق له الفوز بلقب جنوب إفريقيا المفتوحة مطلع الموسم الجاري.

تفوق لورانس بشكل دراماتيكي، بعدما عاد من تأخره بفارق أربع ضربات عن المتصدر الهولندي يوست لويتن، وأنهى الجنوب إفريقي البطولة بالمركز الأول برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، ويرفع إجمالي رصيده إلى 923 نقطة بالمركز 15 في الترتيب الصادر اليوم الإثنين لـ«السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعزز فرصه بالتأهل للبطولة الختامية الكبرى للموسم، إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً بحسب تصنيف الموسم لـ«السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي ستقام في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أميركي.

وذكر بيان صحافي: كان اللافت في أداء لورانس أنه نجح في تحقيق أربعة ألقاب في جولة دي بي ورلد خلال آخر 19 شهراً، وهو الذي استهل مشواره في الجولة في عام 2021، ونال جائزة أفضل لاعب مستجد في ذلك العام.

ولايزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب السباق إلى دبي، هذا الموسم برصيد 3.223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1.942 نقطة، وبالمركز الثالث الفرنسي فيكتور بيريز برصيد 1.766 نقطة.