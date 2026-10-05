«السباق إلى دبي».. ميرونك يحصد «النجمة الخامسة» في «جولة دي بي ورلد» للغولف

دخل البولندي أدريان ميرونك قائمة المتأهلين إلى نهائيات موسم «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد» للغولف، المقررة إقامتها في أبوظبي ودبي خلال نوفمبر المقبل، بعد تتويجه بلقبه الخامس في الجولة، إثر فوزه ببطولة ألفريد دونهيل لينكس، التي أقيمت على الملعب القديم التاريخي في مدينة سانت أندروز الإسكتلندية.

وصعد ميرونك إلى المركز الـ38 في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، برصيد 1086 نقطة، ليضمن وجوده ضمن قائمة أفضل 70 لاعباً المتأهلين إلى البطولتين الختاميتين للموسم، وهما بطولة أبوظبي الدار، المقررة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، وبطولة جولة «دي بي ورلد» في دبي، من 12 إلى 15 من الشهر نفسه، والتي تشهد تتويج بطل الموسم.

وأنهى ميرونك منافسات البطولة بمجموع 20 ضربة تحت المعدل، متقدماً بفارق ضربتين عن الجنوب أفريقي كايسي جارفيس والدنماركي نيكلاس نوجارد، اللذين تقاسما المركز الثاني برصيد 18 ضربة تحت المعدل.

ويبلغ ميرونك 33 عاماً، وهو من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في الإمارات، حيث اشترى عقاراً في منطقة دبي مارينا قبل عامين، مستفيداً من تنوع الأندية والملاعب العالمية للجولف في الدولة للحفاظ على مستواه وجاهزيته للمنافسات الدولية.

وأثمرت هذه الخطوة عن عودة ميرونك إلى منصات التتويج، بعدما أنهى انتظاراً دام 1078 يوماً لتحقيق فوزه الخامس في جولة دي بي ورلد، كما أحرز لقب بطولة الفرق إلى جانب زميله توم شابلن، وهي المنافسة التي أقيمت على هامش البطولة في تقليد سنوي يجمع اللاعبين المحترفين والهواة.

وقال ميرونك عقب فوزه: «بصراحة، يبدو الأمر وكأنه حلم. عادةً لا أبكي، لكن هذا الفوز له طابع خاص جداً، وأعتذر، لقد عجزت عن التعبير».

وأضاف: «لقد كان عاماً صعباً للغاية بالنسبة لي، والفوز هنا، بعد مرور عشر سنوات على بداية مسيرتي الاحترافية، هو بمثابة حلم يتحقق».

في المقابل، استفاد جارفيس من وصافته للبطولة ليتقدم مركزين ويحتل المركز الرابع في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، برصيد 2654 نقطة.

ومع ختام البطولة ضمن سلسلة «باك 9»، يتبقى ثلاث محطات لحسم قائمة المتأهلين إلى نهائيات الموسم، وهي بطولة مدريد المفتوحة، وبطولة دي بي ورلد الهند، وبطولة جينيسيس الكورية، فيما يضم موسم «السباق إلى دبي» 42 بطولة تقام حول العالم بدعم من موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».