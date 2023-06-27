النصر يقترب من الكولومبي أغوديلو

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر اقترب من إكمال تعاقده مع الكولومبي كيفين أغوديلو (24 عاماً) قادماً من نادي سبيزيا الإيطالي، لينهي بذلك ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب بضم المحترف الخامس، ولكن لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن صفقة أغوديلو، وكذلك الكونغولي باكامبو، هداف الدوري اليوناني.

وإذا اكتملت الصفقتان فإن النصر يكون قد أنهى ملف الأجانب بعد ضم البرتغالي يوري ميدييروس، إضافة إلى بقاء اللاعبين الصربي سمير ميميفيتش والمغربي عادل تاعرابت.