عملية جراحية لقائد العين الأحبابي

أعلن قائد فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، خضوعه لعملية جراحية صغيرة لإزالة كيس دهني في الكتف، قبل أيام من انطلاقة المرحلة الأولى من استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد، مشيراً إلى أن الجراحة لن تمنعه من أن يكون مع زملائه في بداية الإعداد.

وأكد بندر الأحبابي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، أمس، جاهزيته هو وزملاؤه اللاعبون للانخراط في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وقال: «الجراحة التي خضعت لها أخيراً جاءت في توقيت مناسب قبل بداية التجمع الداخلي الذي يسبق برنامج إعداد الفريق الخارجي».

ويشكل المدافع الدولي أحد الأعمدة الرئيسة في تشكيلة نادي العين، إذ ظل أساسياً في التشكيلة منذ عودته لنادي العين في 2016 قادماً من نادي بني ياس. ومن المتوقع أن يستمر اللاعب في الاحتفاظ بمقعده في التشكيلة تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي ألفريد شرودر، نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها.

وثمن الأحبابي في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين، رعاية ودعم واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بفريق العين وجميع العناصر، كما امتدح في الوقت نفسه، الدور المهم الذي ظل يضطلع به محمد عبيد حماد، وجميع أعضاء لجنة التسيير، مبدياً شكره وتقديره للجماهير العيناوية التي أعربت عن أمنياتها الصادقة له بعاجل الشفاء بعد إجراء العملية.

وأكمل: «ندرك جيداً المطلوب منا في الموسم القادم، وسنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق طموحات الجماهير، ولا يفوتني هنا الترحيب بانضمام اللاعبين الجدد الذين انضموا إلى نادي العين أخيراً، بداية بالروماني عمير أتزيلي، والدولي خالد العطاس، إلى جانب النيجيري ريلوان ساركي لاعب الفريق الرديف، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق طموحاتهم مع (الزعيم) والإسهام الفاعل في إسعاد جمهور نادي العين الوفي».

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق إجراء الفحوص الطبية الموسمية والقياسات البدنية للاعبيه عقب عطلة عيد الأضحى، على أن يبدأ بعدها الفريق معسكره الخارجي تحضيراً للموسم الجديد.