الإمارات تفوز بـ 4 مناصب آسيوية في الترايثلون

فاز ترايثلون الإمارات بأربعة مقاعد في الاتحاد الآسيوي للعبة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي اقيم في اليابان اليوم السبت، إذ حصل خليفة الدرمكي على عضوية اللجنة الفنية، وعنان العامري على عضوية اللجنة النسائية، وأسماء الجناحي على عضوية لجنة المدربين، ونهى لقمان على عضوية لجنة اللاعبين.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة عبدالملك جاني في تصريحات صحافية: «إن فوز الإمارات في الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي يعبر عن الدعم العربي والآسيوي والمكانة التي تحظى بها الدولة»، موضحا أن «مشاركة الدولة في اجتماعات الجمعية العمومية أتت تأكيداً على دورها في تعزيز مستقبل قطاع الرياضة ودعم الاتحاد في تطبيق أهدافه الاستراتيجية».

وأضاف جاني: «يأتي ترشح الدولة وفوزها تأكيد على استمراريتنا في العمل الجاد والمؤثر في القرارات المستقبلية لقطاع الرياضة ولنكون حاضرين في المشهد الرياضي وستسهم هذه العضوية في الحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات في القطاع الرياضي ودعم تطوره، من خلال التواجد في القرارات المهمة».