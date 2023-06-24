حضور قوي لفريق أبوظبي للشراع الحديث في بطولة البارح الدولية

سجل فريق أبوظبي للشراع الحديث حضوراً قوياً في اليوم الأول من بطولة البارح الدولية للشراع الحديث، التي انطلقت أول من أمس، في البحرين بمشاركة 54 بحاراً من سبع دول عربية تشارك بالفرق والمواهب الأفضل في رياضة الإبحار الشراعي.

وأحرز حمزة العلي المركز الثاني في فئة إلكا 6، وحل محمد الحمادي ثالثاً في سباقات اليوم الأول، وتمكنت كاميلا القبيسي من إنهاء اليوم الأول في المركز الثاني في فئة إلكا 4، وفي فئة الأوبتيمست أنهى مايد آل علي اليوم الأول في المركز الثاني، وهي النتائج المبشرة بأن يواصل الفريق إمكاناته الرائعة والتفوق حتى اليوم مع نهاية المنافسة ليظفر بالمراكز الأولى والميداليات في الختام. وتختتم اليوم، البطولة التي تنقسم المنافسة عبرها في فئات إلكا 4، إلكا 6، إلكا 7 والأوبتيمست، ويطمح أبطال فريق أبوظبي إلى المنافسة على فئات الأوبتيمست وإلكا 6 وإلكا 4 سيدات، وإلكا 6 رجال.