الاتحاد الإسباني لكرة القدم يؤجل 24 مباراة في كأس الملك بعد حادث تصادم القطارين

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تعليق مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا، التي من المفترض أن تقام اليوم الأربعاء، حدادا على ضحايا حادث تصادم قطارين في وسط البلاد.

وقال الاتحاد في بيان :"تعبيرا عن الاحترام والتضامن مع جميع ضحايا حادث القطار المأساوي الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء بمقاطعة توليدو، قرر الاتحاد الإسباني تعليق المباريات الـ24 في الدور الأول من كأس ملك إسبانيا، التي كان من المقرر إقامتها اليوم".

وأوضح الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه سيعلن عن المواعيد الجديدة للمباريات في وقت لاحق.

ونشرت الأندية الإسبانية رسائل تضامن ودعم لضحايا الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة العشرات، وذلك بعد اصطدام قطار فائق السرعة بمؤخرة قطار آخر كان متوقفاً على السكة.

قال اتحاد الكرة الإسباني في بيان رسمي "أسرة كرة القدم الإسبانية بأكملها حزينة للغاية بسبب هذه المأساة، وترحب بالتعاون مع السلطات لدعم ضحايا هذا الحادث المروع".

من جانبه قال نادي ريال مدريد في بيان "نعرب عن حزننا الشديد بسبب هذا الحادث المأساوي"، وقدم النادي التعازي لأسر الضحايا الضحايا الذين فقدوا حياتهم، وأعرب أيضا عن تضامنه ومواساته للمصابين ولكل المتضررين من هذا الحادث الأليم.

كما قدم نادي برشلونة أحر تعازيه للضحايا، وقال في بيان "نحن ندعم ونتضامن مع عائلات الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وشارك نادي أتلتيكو مدريد في حملة المواساة، قائلا في بيان "نشارك الأحزان على ضحايا حادث السكك الحديدية المروع الذي وقع صباح اليوم".

وكان من المقرر أن تخوض خمسة أندية من دوري الدرجة الأولى الإسباني مبارياتها في الجولة الأولى يوم الأربعاء، وهي ريال بيتيس، وسيلتا فيجو، وبلنسية، وألافيس، وليفانتي.

أما مباريات كأس ملك إسبانيا المقرر لها غدا الخميس ستقام في موعدها.

في المقابل، لم تعلن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "ليغا" عن أي تأجيل للمباريات التي ستقام الأسبوع المقبل.