عبدالله علي: الإدارة توفر احتياجات العين لتحقيق الأهداف       

أكد مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، عبدالله علي، اهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، بتوفير الاحتياجات كافة لتحقيق الأهداف.

وقال عبدالله علي، في تصريحات صحافية: «هناك تواصل يومي مع الشيخ سلطان بن حمدان، وكل الأمور تسير بشكل جيد، وقد وفرت الإدارة الاحتياجات المطلوبة من خلال التعاقد مع المدرب الجديد الهولندي ألفريد شرودر، والتعاقد مع لاعبين جدد، وتجهيز المعسكر الذي يقيمه الفريق». وشهدت الأيام الماضية نشاطاً عيناوياً في الانتقالات الصيفية، إذ تعاقد الفريق مع المدافع خالد العطاس بعقد لمدة ثلاث سنوات قادماً من صفوف بني ياس، ليعزز بذلك ترسانة الفريق الدفاعية، كما كسب توقيع كل من اللاعب عمر اتزيلي واللاعب النيجيري الناشئ ريلوانو ساركي.

وأضاف مشرف فريق العين: «من المهم العمل على تحقيق أهدافنا، ومن دون أدنى شك فإن نادي العين منذ بداية التحضير للموسم الجديد بدأ عملية البحث عن اللاعبين وفقاً للمراكز المطلوبة في الفريق، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية التي تعمل بشكل يومي ودؤوب، والأيام المقبلة مبشرة للجماهير».

وأكد عبدالله علي أن الهدف الرئيس بالنسبة لهم هو إسعاد جماهيرهم في الموسم الجديد، وقال: «نريد أن نسعدهم بعد مرارة خسارة ثلاثة ألقاب في موسم واحد. نحن نستشعر حب الجماهير للفريق، ومن جانبنا نعدهم بأن نعمل بشكل جيد، ونتمنى من الله التوفيق».

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق إجراء الفحوص الطبية الموسمية والقياسات البدنية للاعبيه عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يبدأ بعدها الفريق معسكره الخارجي تحضيراً للموسم الجديد.