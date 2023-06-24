الزعابي: البطولة العربية خير إعداد للوحدة للموسم الجديد

أكد رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم، راشد الزعابي أن مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم التي يدشن فيها الفريق مشواره يوم 28 يوليو المقبل في مرحلة المجموعات بلقاء الكويت الكويتي ستكون بمثابة إعداد للفريق للموسم الجديد الذي يبدأ في منتصف شهر أغسطس، لكنه تمنى في الوقت نفسه إلى أن يحالفهم التوفيق في الصعود للدور الثاني.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية: «مشاركتنا في البطولة العربية ستكون خير استعداد للموسم الجديد، المجموعة تضم مجموعة من الفرق القوية، نحن نتمنى بكل تأكيد أن نبلغ الدور الثاني، وفي حال لم يكتب لنا ذلك فإن المباريات ستكون بمثابة أعداد للفريق لأن الموسم الجديد سيكون طويلاً كما أنه سينطلق في توقيت تكون فيه الحرارة لاتزال مرتفعة».

وكانت اللجنة المنظمة لكأس الملك سلمان قد أصدرت جدول مباريات مرحلة المجموعات التي تقام بنظام التجمع في مدينتي أبها والطائف في السعودية، وسيبدأ «العنابي» مبارياته بلقاء الكويت الكويتي 28 يوليو المقبل، على أن يواجه شباب بلوزداد الجزائري يوم أول أغسطس، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة الرجاء المغربي في الثالث من أغسطس.

وحول تحضيرات الفريق، أوضح راشد الزعابي أن الفريق سيقيم معسكراً في صربيا ينطلق يوم السبت المقبل ويستمر حتى 17 منه، وقال: «ستعود البعثة إلى الدولة لقضاء ليلة واحدة ومن ثم التوجه إلى مدينة أبها السعودية لإقامة معسكر لمدة ثمانية أيام يسبق انطلاقة مشوار الفريق في البطولة العربية».

وكان «العنابي» بدأ في إجراء الفحوص الطبية الموسمية والقياسات البدنية للاعبي الفريق بداية من يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى منتصف الأسبوع، على أن تغادر البعثة إلى صربيا يوم الأول من الشهر الجديد لإقامة المعسكر الخارجي.

وتسيطر حالة من اليقين لدى جماهير فريق الوحدة بقدرة «العنابي» على العودة لمنصات التتويج مجدداً عقب إسناد الإدارة مقاليد الأمور الفنية للمدرب الجنوبي إفريقي بيستو موسيماني المعروف بـ«صائد البطولات» والذي حقق الكثير من النجاحات خلال قيادته لأندية صن داونز الجنوب إفريقي والأهلي المصري والأهلي السعودي على التوالي.

وتعليقاً على تعاقدهم مع المدرب الجنوب إفريقي، قال راشد الزعابي: «موسيماني له تاريخه وفي كل مكان يذهب إليه يحقق البطولات وهو ما نبحث عنه في نادي الوحدة، نحن نريد تحقيق الألقاب وهو كذلك، خلال الفترة الماضية كان الفريق قريباً من تحقيق لقب الدوري ولكن في الأمتار الأخيرة تتلاشى حظوظنا».

وأكد رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم أن عدم تحقيق الألقاب هو حال كرة القدم، وأضاف: «لكن هذا يجعلنا في كل موسم نعمل على أن نستعد بشكل أفضل وأقوى من الموسم الذي يسبقه».

جدول مباريات الوحدة في كأس الملك سلمان

28 يوليو: الكويت الكويتي

1 أغسطس: شباب بلوزداد الجزائري

3 أغسطس: الرجاء المغربي