قرعة الدوري «الذكية» سُحبت في 30 ثانية.. و«شات جي بي تي» وزّع فرق الكأس

سُحبت، أمس، قرعة مسابقات كرة القدم للمحترفين للموسم الجديد 2023-2024، بوسائل مبتكرة، إذ جرت مراسم قرعة الدوري بالطريقة الإلكترونية في 30 ثانية، بينما استخدم الذكاء الاصطناعي عبر برنامج «شات جي بي تي» في تحديد قرعة كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

وأسفرت قرعة بطولة الدوري التي تُقام يومي 18 و19 أغسطس المقبل عن مواجهات متباينة، إذ يدشن فريق شباب الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه بلقاء عجمان على استاد راشد بن سعيد، فيما يبدأ العين الوصيف مشوار البحث عن اللقب باستضافة بني ياس، وفي بقية مباريات الجولة الأولى يواجه خورفكان حتا، النصر والجزيرة، اتحاد كلباء والشارقة، الوصل والإمارات والوحدة والبطائح.

وأوقعت قرعة بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الوصل مع حتا، بني ياس والجزيرة، الإمارات والوحدة، خورفكان واتحاد كلباء، عجمان والنصر والبطائح مع العين، بينما تم إعفاء كل من فريقي شباب الأهلي بصفته بطل دوري أدنوك للمحترفين، والشارقة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من خوض الدور الأول الذي يُقام بنظام الذهاب والإياب وصولاً إلى نصف النهائي.

وكان حفل القرعة قد أقيم أمس، في «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، وشهد حضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، الرعاة والشركاء، وممثلي الأندية المحترفة ووسائل الإعلام، وشهد الحفل نقلاً مباشراً من مقر شركة أدنوك، بالإضافة للمقر الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي.

كما شهد الحفل قبل إجراء مراسم القرعة، تكريم المدرب الوطني مهدي علي، الذي يُعد قامة رياضية كبيرة، إذ درب المنتخب الوطني سابقاً وقدم الكثير للكرة الإماراتية، كما حقق العديد من الإنجازات التي أسعدت جماهير الفرق التي قادها على غرار شباب الأهلي.

وبالعودة إلى جدول مباريات بطولة الدوري فإن الجولة الثانية تُقام في أيام 25 و26 و27 أغسطس، وتضم مباريات: حتا والعين، شباب الأهلي وخورفكان، الإمارات وعجمان، البطائح واتحاد كلباء، الجزيرة والوحدة، بني ياس والنصر، الشارقة والوصل، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 2 و3 مارس 2024.

وتلعب الجولة الثالثة يومي 22 و23 سبتمبر 2023، وتضم مباريات: خورفكان والإمارات، النصر والشارقة، العين وعجمان، اتحاد كلباء والجزيرة، البطائح وشباب الأهلي، الوحدة وحتا، الوصل وبني ياس، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 8 و9 مارس 2024.

وتنطلق الجولة الرابعة أيام 28 و29 و30 سبتمبر 2023، وتضم مباريات: الشارقة والعين، الجزيرة والبطائح، شباب الأهلي والوحدة، بني ياس والإمارات، خورفكان والوصل، حتا والنصر، عجمان واتحاد كلباء، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 13 و14 مارس 2024.

وتُقام الجولة الخامسة أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2023، وتضم مباريات: بني ياس والوحدة، اتحاد كلباء وحتا، الوصل وعجمان، الإمارات والشارقة، الجزيرة وشباب الأهلي، النصر والعين، البطائح وخورفكان، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 4 و5 أبريل 2024. وتلعب الجولة السادسة يومي 27 و28 أكتوبر 2023، وتضم مباريات: الوحدة واتحاد كلباء، البطائح وعجمان، العين والإمارات، شباب الأهلي والنصر، الشارقة وبني ياس، خورفكان والجزيرة، حتا والوصل، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 16 و17 أبريل 2024.

وتنطلق الجولة السابعة أيام 2 و3 و4 نوفمبر 2023، وتضم مباريات: بني ياس وخورفكان، الوصل والعين، الجزيرة والشارقة، اتحاد كلباء وشباب الأهلي، عجمان والوحدة، النصر والبطائح، الإمارات وحتا، وتُقام جولة الإياب يومي 21 و22 أبريل 2024.

وتبدأ الجولة الثامنة يومي 25 و26 نوفمبر 2023، وتضم مباريات: حتا وبني ياس، البطائح والشارقة، اتحاد كلباء والنصر، خورفكان وعجمان، والجزيرة والوصل، شباب الأهلي والعين، والوحدة والإمارات، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 30 أبريل و1 مايو 2024.

وتُقام الجولة التاسعة يومي 1 و2 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الشارقة وشباب الأهلي، العين وخورفكان، النصر والوحدة، الوصل والبطائح، عجمان وحتا، الإمارات واتحاد كلباء، بني ياس والجزيرة، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني 4 و5 مايو 2024.

وتُجرى الجولة العاشرة يومي 8 و9 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الجزيرة وعجمان، شباب الأهلي والإمارات، اتحاد كلباء والعين، خورفكان والنصر، الوحدة والوصل، حتا والشارقة، البطائح وبني ياس، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني أيام 12 و13 و14 مايو 2024.

وتلعب الجولة الـ11 يومي 15 و16 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: العين والوحدة، بني ياس وشباب الأهلي، الشارقة وخورفكان، الوصل واتحاد كلباء، حتا والبطائح، عجمان والنصر، والإمارات والجزيرة، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 17 و18 مايو 2024.

وتنطلق الجولة الـ12 يومي 23 و24 ديسمبر 2023، وتضم مباريات: الجزيرة وحتا، خورفكان والوحدة، بني ياس واتحاد كلباء، شباب الأهلي والوصل، الشارقة وعجمان، النصر والإمارات، البطائح والعين، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 21 و22 مايو 2024.

وأمّا الجولة الـ13 فتُقام يومي 16 و17 فبراير 2024، وتضم مباريات: الوحدة والشارقة، العين والجزيرة، حتا وشباب الأهلي، الوصل والنصر، عجمان وبني ياس، الإمارات والبطائح، اتحاد كلباء وخورفكان، وتُقام مباريات هذه الجولة في الدور الثاني يومي 25 و26 مايو 2024.

الجولة الأولى للدوري:

شباب الأهلي - عجمان

العين - بني ياس

خورفكان - حتا

النصر - الجزيرة

اتحاد كلباء - الشارقة

الوصل - الإمارات

الوحدة - البطائح

الجنيبي: استخدمنا الذكاء الاصطناعي تماشياً مع استراتيجية الدولة

أكد رئيس رابطة المحترفين عبدالله ناصر الجنيبي، أنهم حرصوا على تطبيق أعلى معايير الشفافية والدقة، من أجل أن تكون قرعة الموسم الجديد 2023-2024 هي الأفضل من خلال النظام الإلكتروني الذكي، الذي يتم تطبيقه لتحديد جولات دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب مواصلة التطوير المستمر، لقرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تمت بواسطة الذكاء الاصطناعي لأول مرة، تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

وقال في كلمته خلال حفل القرعة: إن «غايتنا، كانت ومازالت دائماً، أن نطبق أقصى درجات التوازن المطلوب للجميع، وفق الروزنامة المحددة، وبما يتلاءم مع المعايير الفنية لتوزيع المباريات بالصورة الأكثر مثالية خلال الموسم المقبل».

الطريقة التقليدية «احتياط»

وضعت رابطة المحترفين احتياطاتها الكاملة بإحضار الأوعية والكرات الملونة التي بداخلها أسماء الأندية لإجراء السحب بالطريقة التقليدية، في حال واجهة القرعة الإلكترونية أي صعوبات أو ظروف خارجة عن الإرادة.

■ تكريم المدرب الوطني مهدي علي خلال حفل مراسم القرعة.