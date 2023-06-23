خيول الإمارات تدافع عن لقب «كومونويلث كب» في «رويال آسكوت»

يدفع ملاك الجياد الإماراتية، بخمسة من خيرة خيول مسافة 1200 متر عشبي، للدفاع عن لقبها في سباق «كومونويلث كب» المخصص للمهور والمهرات من عمر ثلاث سنوات ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويجري اليوم الشوط الثاني والرئيس في رابع أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق، الذي استهل الثلاثاء الماضي نسخته 312، ويسدل الستار عنه غداً، في محفل يمثل درة سباقات الخيل في أوروبا ويضم 35 من أقوى الأشواط، ويجتذب في كل عام نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

واجتذب اليوم الثالث 23 من صفوة الجياد الإماراتية، تتنافس على ألقاب سبعة أشواط، يبرز منها شوطان ضمن الفئة الأولى «جروب1»، المقامان ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطانية، يقابلهما شوط وحيد لخيول الفئة الثانية «جروب2»، ومثله لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وثلاثة أشواط لفئة «التكافؤ».

ويستهل رابع أيام المهرجان في الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «الباني ستيكس» للمهور من عمر السنتين ضمن فئة سباقات «جروب3» لمسافة 1200 متر، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الثاني والرئيس، الذي يدفع فيه ملاك الإمارات بخيرة مهور السنوات الثلاث، للاحتفاظ بلقب سباق «كومونويلث كب» المتوج به العام الماضي المهر «بيرفكت باور» بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، يتقدمها ثنائي فريق «غودولفين» بإشراف شارلي آبلبي، مع «ميسشيف ماجيك» المتوج نوفمبر الماضي بلقب سباق «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت» الأميركي الشهير، وزميله في الإسطبل «نوبل ستايل» الساعي لانتصاره الأول في عمر السنوات الثلاث بعد موسم مميز بعمر السنتين.

كما تعول الآمال الإماراتية في الشوط الرئيس، على «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب شارلي فيلوز، القادم من مركز الوصيف في مشاركته الأخيرة الشهر الماضي، والطامح للعودة إلى دائرة الانتصارات منذ فوزه صيف العام الماضي في سباق «فينتج ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» على مضمار «غودوود».

وتصطدم الطموحات الإماراتية بتواجد محفل قوي من الجياد أصحاب الإنجازات في سباقات التصنيف الرفيع، يبرز منها الأعلى ترشيحاً للقب المهر الإيرلندي «ليتل بيغ بير» بإشراف المدرب الخبير أيدين أوبراين القادم من انتصارٍ الشهر الماضي في سباق للفئة الثانية «جروب2» على المسافة ذاتها (1200 متر) وإنما على مضمار «هايدوك».