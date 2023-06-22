«مستهدف» بشعار«شادويل» بطلاً لسباق «برينس أوف ويلز ستيكس»

ظفر الجواد «مستهدف» المملوك لـ«شادويل» وإشراف المدربين جون وثادي غوسدن، بالمركز الأول في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً لمسافة 2000 متر عشبي، الذي جرى أمس، في الشوط الرئيس في ثاني أيام مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني العريق.

ونجح الفارس جيم كراولي في كيفية قيادة «مستهدف» للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان له عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار «آسكوت»، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، قاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثوان و95 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي «لوكسمبروغ»، بإشراف المدرب الخبير أيدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مور، فيما ذهب المركز الثالث لممثل «غودولفين» الجواد «أديار» بإشراف المدرب شارلي آبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك.

من جانب آخر، يطارد الجواد «يبيير» المملوك لـ«غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «غولد كب» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة التحمّل البالغة 4000 متر، ويجري اليوم في الشوط الرابع والرئيس في ثالث أيام مهرجان «رويال آسكوت»، الذي استهل الثلاثاء الماضي نسخته 312، ويمتد حتى بعد غدٍ، في محفل يمثل درة سباقات الخيل في أوروبا، ويضم 35 من أقوى الأشواط، وتنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية على الساحة الدولية.

واجتذب اليوم الثالث 15 من صفوة الجياد الإماراتية، تتنافس على ألقاب سبعة أشواط، يبرز منها شوط «غولد كب» المقام ضمن سلسلة سباقات الأبطال البريطانية، بجانب شوطين لخيول «جروب 2»، وشوط وحيد للفئة الثالثة «جروب 3»، وثلاثة أشواط لفئة «التكافؤ».

ويستهل ثالث أيام المهرجان في الخامسة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات، مع انطلاق شوط «تورفولك ستيكس» للمهور من (عمر سنتين)، ضمن فئة سباقات «جروب 1» لمسافة 1000 متر، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس، الطامح من خلاله «يبيير» إلى تسجيل انتصاره الثاني في سباقات «الفئة الأولى» والثامن في مسيرته، التي تتضمن انتزاعه لقب سباق «بريدرز كب تيرف» الأميركي الشهير في 2021، بجانب تتويجه بلقب «برينس أوف ويلز» صيف العام الماضي في سباق خصص للفئة الثانية «جروب 2»

ويواجه «يبيير» في الشوط الرئيس كوكبة من الجياد القوية صاحبة الإنجازات الرفيعة، يبرز منها بطل «دبي غولد كب» في أمسية كأس دبي العالمي مارس الماضي، الجواد الإيرلندي «برووم»، بإشراف المدرب الخبير أيدان أوبراين، كما يدخل دائرة المنافسة على اللقب بطل سباق «سانت ليجر ستيكس» لخيول «جروب 1» للعام الماضي الجواد «الدار الداروف» بشعار «كيه أتش كيه»، وإشراف المدرب أندريه فابر.